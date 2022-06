È stato ucciso nel giardino di casa, con due fendenti alla gola. È stato trovato così, poco dopo le 22 di lunedì sera, il corpo senza vita di Pierangelo Repanati, 57 anni, giornalista professionista che dal 2004 al 2009 ha ricoperto anche il ruolo politico di sindaco a Corte Palasio, in provincia di Lodi.

A lanciare l’allarme sono stati i suoi vicini di casa, udendo urla e grida di aiuto provenire dal giardino dell’abitazione di Recanati. Giunti sul posto, hanno trovato il corpo del 57enne riverso a terra, in un lago di sangue, a ridosso della porta di casa.

Sul luogo dell’omicidio sono quindi intervenute i carabinieri e il magistrati turno, per effettuare i primi rilievi scientifici. Repanati viveva da solo da quando la madre era venuta a mancare: attualmente lavorava come consulente in uno studio di Lodi.

Quanto alle indagini, le prime ipotesi al vaglio puntato sulla possibilità che la vittima possa essere stato aggredita dopo aver scoperto dei ladri nella sua abitazione.

“Era una brava persona, viveva fino a qualche tempo fa con l’anziana madre poi venuta a mancare – ricordano all’Ansa i concittadini che stanotte si sono ritrovati davanti a casa sua, increduli di quanto accaduto -. Recentemente aveva insistito affinché nell’abbazia di Abbadia Cerreto, a pochi chilometri da dove abitava, tornasse la celebrazione della Messa in latino. Era molto credente, cattolico praticante“.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni