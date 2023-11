Non si può parlare di svolta, in una fase stagnante della guerra in Ucraina. Ma nelle ultime ore le forze di Kiev hanno registrato discreti successi. L’esercito ucraino, infatti, ha compiuto degli attacchi sulla sponda orientale del fiume Dnipro, occupata dai russi, in prossimità della città meridionale di Kherson.

I blitz sulla sponda del fiume Dnipro

In un messaggio diffuso sui social, l’esercito ha dichiarato che “le forze di difesa ucraine hanno condotto una serie di operazioni di successo sulla riva sinistra del fiume Dnipro, lungo il fronte di Kherson“. “Sono riuscite a prendere piede in diversi punti” si legge.

La linea del Dnipro delimita oggi le zone ucraine da quelle sotto controllo russo, nel sud del Paese. Ma proprio in questi giorni, per la prima volta, la Russia ha ammesso di aver perso delle porzioni di territorio, confermando le rivendicazioni delle forze ucraine sulla sponda occupata.

Il bollettino di Mosca sugli attacchi sul fiume

Mosca, però, ha dichiarato di aver ucciso soltanto nell’ultima settimana 460 soldati ucraini mentre cercavano di attraversare il fiume Dnipro nella regione di Kherson per raggiungere la sponda orientale controllata dai russi. A comunicarlo è stato il ministero della Difesa della Federazione Russa.

Gli attacchi dei droni russi

Intanto, nella notte, il Cremlino ha lanciato almeno 10 droni kamikaze Shaded sul territorio ucraino. Di questi, nove sono stati distrutti dalle difese aeree di Kiev. A comunicarlo su Telegram, l’Aeronautica militare ucraina. I droni erano stati lanciati dalla zona di Primorsko-Akhtarsk, in Russia, e sono stati abbattuti nelle regioni di Mykolaiv, Odessa, Zhytomyr e Khmelnytskyi. Altre informazioni, invece, riportano sempre degli attacchi russi, ma con dei missili guidati S-300 sull’asse di Donetsk, dove al momento non si registrano vittime.

Ieri la Russia ha invece bombardato l’oblast di Sumy, in special modo cinque comunità, rimaste sotto il fuoco nemico nel corso della giornata

Colloquio tra il ministro della Difesa ucraino Umerov e Crosetto

Nella serata di ieri, invece, il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha avuto un colloquio telefonico con il ministro Guido Crosetto. Umerov ha ringraziato per “il contributo italiano al rafforzamento delle forze di difesa ucraine”. Al centro della telefonata, gli aiuti militari a Kiev, la cooperazione con le imprese italiane per la produzione congiunta di armi e non in Ucraina.

Luca Sebastiani