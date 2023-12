Mentre il presidente Volodymyr Zelensky è negli Stati Uniti per convincere Washington a fornire nuovi aiuti all’Ucraina, la Russia ricomincia a bombardare Kiev. Una notte di missili e droni per la capitale ucraina, con i bombardamenti dell’esercito russo che hanno colpito la città, provocando devastazioni e decine di feriti. Inoltre, diversi droni lanciati dalla Crimea hanno cercato di colpire la regione di Odessa, ma sono stati abbattuti.

I bombardamenti russi su Kiev

Alle prime ore di questa mattina, verso le 3 di notte, sono state udite diverse esplosioni nel centro di Kiev. Secondo le autorità locali a causare i danni sono stati i detriti dei missili, abbattuti dalle difese aeree della capitale. Erano 10 i missili balistici lanciati dalla Russia, anche in direzione degli ospedali di Kiev.

Il bilancio dei feriti è rapidamente salito nel giro di qualche ora: dai 7 inizialmente riportati, il sindaco Vitali Klitschko, come riportato da Ukrainska Pravda, ha riferito che “in totale, a seguito dell’attacco notturno del nemico, 53 persone sono rimaste ferite. Venti di loro, tra cui due bambini, sono stati ricoverati in ospedale. Trentatré feriti sono stati curati dai medici sul posto, tra cui sei bambini”. Al momento non sono segnalate vittime, spiega il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina Serhij Popko, che ha riferito come il distretto più interessato sia stato quello di Desnyansky.

A essere colpiti un condominio residenziale, danneggiato pesantemente, un ospedale pediatrico e alcune case private. Diverse auto, poi, hanno preso fuoco a causa dell’impatto con i detriti dei missili.

Attacchi dei droni sull’Ucraina

Non solo missili balistici ma anche droni. Nella notte l’Ucraina è stata oggetto di pesanti bombardamenti. Secondo l’Aeronautica militare di Kiev, riporta Ukrinform, i russi hanno lanciato i droni di tipo Shahed-136/131 dall’area di Balaklava, nella Crimea occupata. Secondo il Comando aereo del sud, i velivoli senza pilota sono stati quasi tutti distrutti nello spazio aereo di Odessa.

