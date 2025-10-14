Al convegno dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, domenica 14, “La storia stravolta”, la direttrice dell’Ufficio Stampa Rai, Incoronata Boccia, ha fatto un intervento appassionato e applauditissimo da tutte le autorità civili e religiose presenti. A qualcuno non è andato giù: Usigrai protesta, come a non voler concedere a un giornalista Rai di sostenere le ragioni di Israele. Unirai, al contrario, le esprime piena e convinta solidarietà.

«Boccia è vittima in queste ore di un attacco politico-mediatico tanto feroce quanto strumentale. Nel suo intervento al convegno la collega Boccia ha svolto un’analisi rigorosa di due anni di informazione di guerra, richiamando l’intera categoria al rispetto del fact checking, della verifica delle fonti e delle regole deontologiche. Un intervento documentato, lucido, che non ha negato in alcun modo le responsabilità dell’esercito israeliano nei massacri di Gaza, ma ha ricordato – con un caso specifico e verificato – come anche la stampa internazionale abbia dovuto riconoscere una fake news, smentita dagli stessi organismi di verifica, dell’attacco deliberato dell’esercito israeliano contro i civili palestinesi in fila per gli aiuti alimentari. Difendere la verità dei fatti non è negazionismo: è giornalismo.

E attaccare chi esercita con rigore e libertà il proprio mestiere significa colpire al cuore la funzione stessa del Servizio Pubblico e il diritto dei cittadini a un’informazione corretta, pluralista e fondata sui fatti. Unirai chiede che il dibattito resti sul terreno del confronto delle idee e del rispetto professionale, non su quello della delegittimazione personale. Incoronata Boccia ha ricordato a tutti che il primo dovere di un giornalista è cercare la verità, anche quando è scomoda. Per questo, Unirai è al suo fianco – oggi e sempre – nella difesa della libertà di stampa, della dignità professionale e del diritto dei cittadini ad essere informati senza propaganda».

Eleonora Tiribocchi

