Ieri è andata in onda l’ultima puntata de La Zanzara, la trasmissione radiofonica su Radio 24 molto seguita e condotta da Giuseppe Cruciani con la spalla di David Parenzo. Proprio il giornalista de ‘L’Aria che tira‘ ha avvertito sui social della chiusura del programma ieri con un post controverso sul social X: “Attenzione. Oggi la Zanzara chiude i battenti. Ultima puntata…poi si torna (forse) a settembre”. Una frase che ha lasciato in molti con dei dubbi riguardo il futuro del programma.

La Zanzara: il post di Parenzo, “forse a settembre” riparte con novità

Ma Parenzo ne ha poi parlato all’AdnKronos, specificando sia la sua frase sia il suo pensiero riguardo quello che avverrà dopo la pausa estiva. Alla domanda su una effettiva chiusura de La Zanzara, il conduttore ha risposto: “Ma quando mai, abbiamo già rinnovato tutto, anzi ci saranno anche delle importanti novità che non possiamo comunicare”. Quindi nessuno stop, nessuna chiusura, nessun ripensamento sul programma ideato da Cruciani che negli ultimi anni ha avuto un boom di ascolti improvviso, sia per la bravura dei due conduttori che si sfidano sui temi di attualità da posizioni differenti ma senza sconti, sia per gli ospiti improbabili e politicamente scorretti che raccontano tutto ciò che c’è in Italia. Poco importa se poi si scade in volgarità, oscenità o cose simili.

La Zanzara continuerà ad andare in onda dopo l’estate, a partire da settembre, ma “per scaramanzia dico sempre ‘Forse’, non si sa mai cosa può succedere domani, mi piace scherzare. Non solo andrà in onda ma ci saranno nuovi prodotti che non posso rivelare” ha rimarcato David Parenzo.

