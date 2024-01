Un uomo di 51 anni è morto dopo aver messo in salvo suo figlio di 4 da uno stagno ghiacciato, dove entrambi erano caduti. È accaduto in una piccola comunità nello Stato del Maine, venerdì scorso, dove Kevin Howell, uno dei suoi funzionari governativi, stava attraversando, in una passeggiata, uno stagno nella zona del comune di Etna.

In un primo momento, l’uomo è riuscito a tirare fuori suo figlio dall’acqua gelida e gli ha poi chiesto di correre a casa per chiamare sua madre, Katie, la quale ha prontamente chiamato i soccorsi e si è recata sul luogo con attrezzi per aiutare il marito. Purtroppo, durante il tentativo di assistere il padre del piccolo Sawyer, è caduta a sua volta nello stagno ghiacciato.

Sul posto si trovava anche il detective Jordan Norton dell’ufficio dello sceriffo che è riuscito a mettere in salvo la donna, ma nel frattempo, Kevin Howell è scomparso in acqua. Più tardi, nel pomeriggio, il corpo di Howell è stato ritrovato dagli operatori subacquei del dipartimento di pesca e fauna selvatica del Maine, che lo hanno recuperato dichiarandone il decesso.

Nel suo ruolo governativo, Howell supervisionava le operazioni dei dipartimenti dei servizi pubblici. “Era una persona perfetta per il ruolo di amministratore della città”, ha detto Daniel Frye, presidente del consiglio di amministrazione di Carmel, al Press Herald. “Ha sempre voluto migliorare la città.”

