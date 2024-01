Un uomo di 56 anni è stato colto da un malore mentre era imbottigliato nel traffico, bloccato sulla strada statale 106, tra Botricello e Cropani Marina, nel Catanzarese. Era alla guida della sua auto, assieme a sua figlia: la vettura era bloccata in strada a causa della protesta degli agricoltori, in corso da otto giorni. Una volta scattato l’allarme, sul posto è intervenuto l’elisoccorso, un’equipe sanitaria ha raggiunto subito il posto, ma gli interventi sono stati inutili: per il 56enne non c’è stato niente da fare.

