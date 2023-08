Si è affacciato alla finestra aperta al piano terra di una casa di Tobbiana, frazione di Prato e ha fatto la tragica scoperta. Il cadavere di un uomo di 87 anni in avanzato stato di decomposizione riverso in camera da letto tra due mobili. Da una prima analisi medico legale la morte sarebbe dovuta a cause naturali e risalirebbe ad almeno due giorni prima. “Lo cercavo da ore” ha dichiarato l’uomo ai giornalisti raccontando la dinamica del ritrovamento della vittima.

Non vedendo l’anziano da un po’ di tempo e non riuscendo né a farsi aprire la porta né a contattarlo telefonicamente, il vicino ha visto una finestra aperta al piano terra ed è entrato a controllare la situazione. Dopo aver trovato l’uomo ormai privo di vista non ha potuto far altro che dare l’allarme aspettando l’intervento sul posto dei carabinieri e dei sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso. Da una prima sommaria analisi effettuata dal medico legale, la morte dovrebbe essere dovuta a cause naturali e i militari, durante il sopralluogo, non hanno trovato nessun segno in casa che lasciasse pensare a qualcosa di diverso. Il pm di turno, comunque, per togliere ogni dubbio ha disposto l’autopsia sul corpo dll’87enne e il sequestro della casa.

