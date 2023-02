Ancora un presunto caso di malasanità in Campania. Una donna di 49 anni, Giuseppina Grande, è morta in seguito alle complicazioni cliniche successive a un intervento di chirurgia plastica avvenuto nella clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, comune in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, la donna, residente ad Arzano e madre di due figli, era ricorsa all’operazione il 31 gennaio per poi accusare un malore nel corso della notte, a poche ore dalla dimissioni ipotizzate dai medici.

Portata d’urgenza in sala operatoria, i sanitari dell’ospedale napoletano hanno cercato inutilmente di salvarle la vita. Adesso saranno le indagini della procura di Napoli Nord, partite in seguito alla denuncia dei familiari, a far luce sull’accaduto e ad accertare eventualità responsabilità dei medici. Il pm di turno ha disposto l’esame autoptico sul corpo della 49enne. Esame che verrà eseguito nelle prossime al Policlinico di Napoli. Sequestrate, come da prassi, anche le cartelle cliniche.

La donna era stata sottoposta ad un intervento di addominoplastica nella giornata di ieri, e doveva essere dimessa in mattinata dal nosocomio acerrano. I familiari erano tornati a casa dopo la “buona riuscita” dell’operazione. Ma nella notte il quadro clinico è degenerato nel peggiore dei modi.

Dramma nel dramma quello che avrebbe vissuto il marito di Giuseppina. L’uomo – secondo quanto riporta l’agenzia Agi – questa mattina si è presentato nella clinica per riportare a casa la donna ma pochi minuti dopo è stato informato che sua moglie era morta. Da qui la telefonata ai carabinieri e la denuncia.

