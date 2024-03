Un fischio finale ai limiti dell’assurdo quello che si è visto ieri sera nella partita di Liga tra Valencia e Real Madrid diretta dell’arbitro Gil Manzano.

La formazione di Carlo Ancelotti non è riuscita ad andare oltre il 2-2 al Mestalla, ma è stata vicinissima alla vittoria finale. Se in un primo momento Hugo Duro e Yaremchuk avevano fatto sognare i padroni di casa con due gol, successivamente un super Vinicius ha riportato il risultato in parità per i blancos, che nel finale di partita non sono riusciti a completare la rimonta soltanto a causa del fischio dell’arbitro, arrivato appena un istante prima che il pallone del terzo gol finisse in porta.

Bellingham viene servito da Brahim Diaz con un cross, colpisce di testa e la spedisce oltre la linea. Ma la rete non viene convalidata perché Gil Manzano decreta la fine dell’incontro un attimo prima che la palla arrivi al ‘marcatore fantasma’. Le proteste nei secondi successivi portano all’espulsione di Bellingham. “Non mi era mai successa una cosa simile”, si è limitato a dichiarare Ancelotti.

