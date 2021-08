Valentino Rossi diventerà padre. Il campione di motociclismo, che lo scorso 5 agosto ha annunciato l’addio alle corse al termine di questa stagione di MotoGp, ha annunciato su Twitter che la compagna Francesca Sofia Novello è incinta di una bambina.

“Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”, ha scritto su Instagram il pilota di Tavullia pubblicando tre foto in cui Rossi è vestito da dottore, da sempre il suo soprannome.

Valentino e Francesca Sofia, lui 42enne e lei 27enne, sono impegnati in una relazione da ormai tre anni. Nata a Arese, vicino Milano, ora Francesca vive a Tavullia con Valentino. Recentemente Francesca Sofia è stata ospite a “Verissimo”, il salotto di Silvia Toffanin alla quale ha raccontato l’amore riservatissimo con il motociclista e la sua carriera nel mondo della moda. “Quando mi sono fidanzata con Vale è stato un exploit di cose nuove che però ho vissuto molto tranquillamente. Alla fine la vita con Vale è veramente molto semplice – ha detto – si vive a Tavullia, circondati da persone che sono cresciute con lui, quindi che c’è una grandissima tutela della privacy e di quello che è la nostra vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentino Rossi (@valeyellow46)

Nel 2020 Francesca è stata una delle co conduttrici del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus: per lei abiti da sogno di Albert Ferretti, brand che ancora la veste nelle occasioni speciali e mondane.

Rossi invece il 5 agosto scorso, in una conferenza stampa tenuta a Spielberg, in Austria, aveva annunciato il suo ritiro dalle corse dopo aver conquistato 9 titoli mondiali, diventando uno dei più grandi sportivi non solo italiani ma del mondo. “Questa sarà l’ultima mezza stagione come pilota di MotoGp per me. È molto difficile dire che l’anno prossimo non correrò con una motocicletta, dopo 30 anni di carriera. È stato un percorso molto lungo e molto divertente, sono 25 o 26 anni di campionato del mondo. È stato grandioso, un momento indimenticabile con tutti. Devo dire solo questo. Avrei voluto correre per altri 20 o 25 anni ma purtroppo non è possibile. Ci sono stati dei momenti indimenticabili. Mi porterò questi momenti sempre dentro. È stato tutto molto bello”, era stato il suo annuncio ai giornalisti.

