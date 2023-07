E’ stato fermato mentre mangiava in una mensa di via Marina che accoglie i senza fissa dimora l’uomo, un 31enne italiano, sospettato di essere l’autore del rogo che la scorsa notte ha distrutto la Venere degli stracci, l’opera dell’artista Michelangelo Pistoletto, esposta da due settimane in piazza Municipio a Napoli.

Le indagini lampo da parte della Squadra Mobile, guidata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, e coordinate dalla procura partenopea, hanno portato al fermo di un clochard per il reato di incendio e distruzione di beni culturali.

Decisive le immagini delle telecamere di videosoveglianza presenti nella zona che, come ricostruito dalla Squadra Mobile e dagli agenti del commissariato Decumani, hanno consentito di individuare il presunto autore del rogo che ha indignato la città e fatto puntare il dito contro le solite paranze di ragazzini, anche perché – come sottolineato dal sindaco Gaetano Manfredi – “la Fondazione Pistoletto mi ha detto che negli ultimi giorni c’era una specie di gara sui social di gente che invitava a bruciare la statua”.

E invece in presunto responsabile sarebbe un senza fissa dimora sorpreso mentre mangiava in una mensa e inchiodato- stando alla ricostruzione degli investigatori – dalle telecamere di piazza Municipio. Dai filmati emergerebbe che il 31enne, da solo e ‘armato‘ di un accendino, intorno alle 5.15 avrebbe dato fuoco agli stracci dell’opera di Pistoletto. Della statua della ‘Venere’ restano solo pochissimi brandelli di tela di vetroresina. Per il resto, a salvarsi è stata solo la struttura metallica.

seguono aggiornamenti

