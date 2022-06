Sono le nove del mattino quando alla centrale del 112 arriva la telefonata di un ragazzo sotto shock: “Venite, ho ucciso mio padre”, le parole riferite all’operatore al telefono. A parlare è un 19enne di Sesto San Giovanni, nell’hinterland di Milano, che confessa l’omicidio del genitore, di 57 anni.

I fatti sono avvenuti nella casa di famiglia in via Saint Denis, di fronte all’ospedale dell’ex Stalingrado d’Italia. I militari della locale Compagnia, precipitatisi sul posto, hanno trovato il giovane in stato di shock.

Il corpo del padre senza vita, straziato, era nella sua camera da letto: dopo averlo ucciso, il ragazzo avrebbe provato a farlo a pezzi.

Sul luogo del delitto sono intervenuti anche i carabinieri della Sis, del nucleo investigativo di Milano, in attesa il medico legale.

