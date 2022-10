Un voto senza sorprese quello emerso dalle urne di Camera e Senato, che oggi pomeriggio si sono riuniti per eleggere gli otto vicepresidenti.

A Montecitorio i due vicepresidenti del centrodestra sono Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia e Giorgio Mulè di Forza Italia, mentre per le opposizioni il voto è andato ad Anna Ascani del Partito Democratico e all’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle.

Al Senato i due vicepresidenti del centrodestra sono il senatore forzista Maurizio Gasparri e il leghista Gian Marco Centinaio, per il quale sembra dunque sfumata l’investitura a ministro dell’Agricoltura. Per l’opposizione invece sono stati eletti Anna Rossomando per il Partito Democratico e Mariolina Castellone per i 5 Stelle.

Nessuna ‘poltrona’ per il Terzo Polo, come ampiamente previsto dato che le opposizioni non avevano trovato alcun accordo per dare almeno una delle vicepresidenze all’alleanza riformista formata da Azione e Italia Viva.

In segno di protesta gli eletti dei partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi non hanno partecipato al voto, denunciando di non aver ricevuto uno dei ruoli di garanzia per cui si è votato oggi.

Terzo Polo che è rimasto fuori anche dalla spartizione delle nomine su questori e segretari d’Aula sia alla Camera che al Senato.

I senatori che assurgono al ruolo di questore sono Gaetano Nastri (FdI), Antonio De Poli (Noi Moderati), Marco Meloni (Pd). Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha inoltre annunciato che Antonio Iannone (Fdi), Erika Stefani (Lega), Marco Silvestroni (Fdi), Andrea Paganella (Lega), Gianpietro Maffoni (Fdi), Pietro Lorefice (M5s), Marco Croatti (M5s) e Valeria Valente (Pd) sono stati eletti segretari d’Aula.

Alla Camera sono stati invece eletti questori i deputati Paolo Trancassini (Questore anziano, di FdI), Alessandro Benvenuto (Lega) e Filippo Scerra (M5S). I segretari sono Fabrizio Cecchetti (Lega), Chiara Colosimo, Giovanni Donzelli e Riccardo Zucconi (Fdi) Annarita Patriarca (Fi), Gilda Sportiello e Roberto Traversi (M5s), Chiara Braga (Pd).

Nel pomeriggio, al termine della conferenza dei capigruppo, si è appreso che il regolamento del Senato verrà “modificato per ripristinare l’articolo abrogato alla fine della scorsa legislatura che prevedeva la presenza di tutti i gruppi nell’ufficio di presidenza”, per far sì che anche i membri delle due formazioni escluse possano essere rappresentati.

Le consultazioni

Quello dell’elezioni dei vicepresidenti era l’ultimo passaggio fondamentale prima di convocare le consultazioni al Quirinale per la formazione del prossimo esecutivo. L’ufficio stampa della Presidenza della Repubblica ha comunicato il calendario delle consultazioni per la formazione del governo:

Giovedì 20 ottobre

Il Presidente Emerito della Repubblica, Senatore Giorgio Napolitano, verrà sentito telefonicamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

ore 10 Presidente del Senato della Repubblica, Sen Ignazio La Russa.

ore 11 Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

ore 12 Gruppo Parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)” del Senato della Repubblica.

ore 12:30 Gruppo Misto del Senato della Repubblica.

ore 16:00 Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 16:30 Rappresentanti della componente “Alleanza Verdi e Sinistra” del Gruppo Misto della Camera dei deputati.

ore 17:00 Gruppi Parlamentari “Azione-Italia Viva- R.E.” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

ore 18:00 Gruppi Parlamentari “Movimento 5 Stelle” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

ore 19:00 Gruppi Parlamentari “Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista” del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Venerdì 21 ottobre

ore 10:30 Gruppi Parlamentari “Fratelli d’Italia” del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Lega – Salvini Premier” della Camera dei Deputati.

Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente” del Senato della Repubblica e Gruppo Parlamentare “Forza Italia Berlusconi Presidente – P.P.E.” della Camera dei deputati.

Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC – Coraggio Italia – Noi con l’Italia – Italia al Centro) – MAIE” del Senato della Repubblica.

Componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE” del Gruppo Misto della Camera dei deputati

