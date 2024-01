Stavano ballando, felici e spensierati. Ragazzi e ragazze che festeggiavano il matrimonio di loro amici e parenti. Anche gli sposi sulla pista da ballo nell’ex Convento di Giaccherino, in provincia di Pistoia. Quando a un certo punto il pavimento della sala ha ceduto crollando e facendo precipitare per diversi metri decine di persone. Un video amatoriale, che in teoria avrebbe dovuto immortalare solo i momenti di gioia nella sala da ballo, ha inquadrato gli attimi di terrore alla festa.

Il video del crollo del pavimento al matrimonio

Musica interrotta, qualche urlo, con le persone attonite nei secondi successivi al disastro che cercano di capire cosa sia successo. L’episodio è successo qualche giorno fa, in località Pontelungo, quando un solaio di una struttura ha ceduto, causando decine di feriti, di cui alcuni gravi. Ora emerge il video del disastro.

I feriti

Il bilancio del crollo del pavimento al matrimonio, dopo la notte passata tra ospedali e soccorsi, è stato di una trentina di feriti, di cui cinque gravi ma non in pericolo di vita. Anche gli sposi sono rimasti coinvolti, feriti lievemente, e hanno passato la loro prima notte di nozze in ospedale. Ma il bollettino poteva essere ben più tragico, considerando che gli invitati alla cerimonia erano circa 170. Per fortuna molti erano già andati via e quindi non si trovavano più nella sala coinvolta dal crollo.

