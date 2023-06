Come ogni anno, per il 2 Giugno, Festa della Repubblica, ai Fori Imperiali si tiene la tradizionale parata militare, cui assistono le più alte cariche dello Stato, dalla tribuna d’onore. È lì che la Rai, il servizio pubblico, segue la diretta delle celebrazioni. E anche quest’anno tutto si sta svolgendo come al solito: o quasi.

Nel 77esimo anniversario della Repubblica Italiana, c’è chi fa una gaffe enorme: si tratta della giornalista del Tg 1 Elisa Anzaldo, che oggi sta curando appunto la diretta dai Fori. Ebbene, nel presentare l’avvenimento al pubblico Rai, Elisa Anzaldo fa un piccolo riassunto: “2 giugno 1946, gli italiani furono chiamati a scegliere fra la repubblica e la monarchia. E scelsero la monarchia“.

L’esatto opposto di quel che avvenne, insomma, quando gli italiani scelsero appunto la Repubblica nel referendum sulla forma istituzionale dello Stato, che con il voto popolare condusse alla nascita della Repubblica e alla elezione di un’Assemblea Costituente.

Gli italiani, e per la prima volta le italiane, convocati alle urne per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere i deputati dell’Assemblea Costituente. Nel 1946 gli aventi diritto al voto erano 28 milioni (28.005.449), i votanti furono quasi 25 milioni (24.946.878), pari all’89,08%. I voti validi 23.437.143, di questi 12.718.641 (pari al 54,27%) si espressero a favore della Repubblica, 10.718.502 (pari al 45,73%) a favore della Monarchia.

