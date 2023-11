Le ricerche dei due studenti di ingegneria dell’Università di Padova, Giulia Cecchettin di Vigonovo e Filippo Turetta di Torreglia, entrambi 22 anni, si stanno svolgendo anche in Val Pusteria in Alto Adige. Tra i boschi ma anche sulle strade secondarie dell’Alta Val Pusteria squadre di vigili del fuoco ma anche Soccorso alpino e Guardia di finanza, questa mattina hanno cercato l’eventuale presenza dell’autovettura Fiat Punto nera a bordo della quale erano stati avvistati lo scorso sabato sera Giulia ed il suo ex fidanzato.

Per oggi le ricerche sono terminate ma domani in Val Pusteria nei territori di Sesto e San Candido è atteso un nutrito contingente di carabinieri in arrivo da Venezia. Nessun avvistamento dei due studenti è stato fatto in territorio altoatesini ma l’operazione è prevista in caso di ricerca di persone scomparse. è noto che Filippo Turetta era un grande appassionato di montagna e che in passato aveva già svolto delle escursioni nel gruppo delle Dolomiti di Sesto dove si trovano le Tre Cime di Lavaredo.

Le macchie di sangue e i vestiti sul fiume. Sono di Giulia Cecchettin?

La Città metropolitana di Venezia rende noto su X che nelle prime ore di oggi, a Vigonovo, ha messo a disposizione 60 volontari di Protezione civile del distretto della Riviera del Brenta nell’ambito del piano di ricerca persone scomparse su richiesta della Prefettura di Venezia nella speranza di ritrovare Giulia e Filippo. In queste ore le ricerche si sono concentrate sulle Dolomiti di Sesto. Intanto cìè attesa per i risultati delle analisi e del test del dna sulle macchie di sangue trovate in zona Fossò per chiarire se abbiano o meno a che fare con la scomparsa dei due ragazzi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo