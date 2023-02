Grave incidente nella notte, a Milano, sull’autostrada A4. Due donne sono morte sul colpo dopo che la loro automobile è stata tamponanta da un altro mezzo all’altezza del casello. Le vittime avevano 60 e 54 anni. In corso gli accertamenti da parte della Polizia Stradale di Milano.

2:30. Barriera Milano-Ghisolfa, direzione Torino. Le due donne stavano tornando a casa dopo una serata insieme a Milano, viaggiavano a bordo di una Lancia Y. Il veicolo è stato urtato, in maniera violentissima da un’altra automobile, una Lancia Musa, all’altezza del casello. Secondo quanto ricostruito da Il Corriere della Sera Milano, sembra che le donne stessero prelevando il biglieto al casello al momento dell’impatto.

Per le due donne non c’è stato nulla da fare. Inutile l’intervento dei soccorritori che hanno potuto soltanto constatare il decesso delle due donne dopo le operazioni di disincastro dalle lamiere della loro auto operato dai vigili del fuoco.

Ferito in modo non grave il conducente dell’altra automobile, trasferito al 118 in codice giallo all’Ospedale San Carlo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano