Il professore Vittorio Emanuele Parsi è tornato in tv. Il politologo, dopo un grave malore che lo aveva colpito alla fine del 2023, è infatti ospite di Monica Maggioni, nella sua trasmissione Rai In Mezz’ora. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post sui social, nel quale non ha nascosto tutta la sua felicità: “Emozionato come fosse la prima volta”. Per Parsi, come detto in trasmissione, è “un pezzo di vita nuova che inizia”,

Vittorio Emanuele Parsi in tv: In Ucraina guerra programmata, Putin mente sistematicamente

Vittorio Emanuele Parsi ha parlato del conflitto in Ucraina, a due anni dall’inizio dell’invasione russa, e della morte di Alexei Navalny. “Una guerra programmata per lungo tempo, ha trasformato il mondo. Non nella direzione che Putin sperava, non in una guerra lampo e vittoriosa. L’ha trasformata in un modo per cui oggi sappiamo che Putin mente sistematicamente” ha detto Vittorio Emanuele Parsi. “La morte di Navalny ci racconta un regime che è convinto di poter fare quello che vuole, che vede nemici interni ed esterni ovunque. Che vede persino nelle persone che pongono un fiore in memoria di un morto gente minacciosa”.

“E a due anni dall’invasione l’Ucraina resiste, nonostante – va riconosciuto – sul campo non sia un momento favorevole per gli ucraini contro una super potenza” ha aggiunto Parsi.

Come sta Vittorio Emanuele Parsi

“L’operazione ha avuto successo e ora inizia un lungo periodo riabilitativo. Oltre ai ringraziamenti ai professionisti che hanno contribuito a salvarmi la vita voglio ringraziare coloro che in queste settimane mi hanno fatto sentire il loro sostegno, a cominciare dalla mia famiglia: siete stati decisivi. Gli appuntamenti previsti per i prossimi mesi andranno purtroppo ridefiniti”. Era stato Parsi stesso il 16 gennaio ad annunciare il suo miglioramento e l’uscita dalla fase critica.

Poi gradualmente è arrivato il ritorno sulle scene, con un’intervista rilasciata riguardo le sue condizioni e il malore, poi la partecipazione alla fiaccolata al Campidoglio a Roma, in memoria di Alexei Navalny. Oggi il suo ritorno in tv.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani