Per un Rolex ferito con un colpo di arma da fuoco. È la terribile esperienza capitata a un turista a Napoli, 49enne, ferito alla gamba destra in quello che sembra essere stando alle prime informazioni un tentativo di rapina. Almeno questo secondo quanto ricostruito in un primo momento dai carabinieri. L’uomo non è in pericolo di vita.

La vittima dell’aggressione compie proprio oggi 49 anni. Un turista, di origini romene. Era in Corso Malta quando ieri sera è stato aggredito: presumibilmente da alcuni sconosciuti che avrebbero provato a portargli via il Rolex che aveva al polso. Lo hanno approcciato addirittura con una pistola.

Il 49enne non è rimasto a guardare, ha reagito al tentativo di rapina. A quel punto gli aggressori avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco, uno di questi ha raggiunto l’uomo alla gamba destra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale, le indagini sono in corso. La vittima del tentativo di rapina è stata ricoverata all’Ospedale Cardarelli.

Un episodio analogo si era verificato nei Quartieri Spagnoli quando a fine agosto un gruppo di turisti francesi era stato avvicinato da due persone armate di pistola a bordo di uno scooter. Dopo aver esploso un paio di colpi, forse a salve, avevano provato a sottrarre il Rolex a una 32enne parigina. Un altro turista era stato colpito alla testa con il calcio di una pistola. I due erano stati ricoverati all’Ospedale Pellegrini.

Articolo in aggiornamento

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano