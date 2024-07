Ambiente, stop alla dipendenza russa

Un elenco dei programmi fatto per accontentare tutti, che inizia dal Green Deal, una strada da intraprendere già da domani nel contesto di un piano per l’industria pulita da avviare nei primi 100 giorni del mandato: “Guardando al futuro, il Clean Industrial Deal deve consentirci di investire di più insieme nelle tecnologie pulite e strategiche e nelle industrie ad alta intensità energetica. Proporrò un nuovo Fondo europeo per la competitività nel quadro della nostra proposta per un bilancio nuovo e rafforzato. Sull’ambiente – continua – l’obiettivo è tagliare le emissioni di gas serra del 90% entro il 2040: sarà scritto nella nostra legge Ue sul clima”. Il focus si sposta anche sull’indipendenza energetica: “Ci assicureremo – specifica – che l’era della dipendenza energetica fossile dalla Russia sia finita una volta per tutte”.

Guerre e Difesa

Il nesso con le guerre sorge spontaneo, ma è su quella tra Hamas e Israele che la presidente si sofferma: “Lo spargimento di sangue a Gaza deve fermarsi, qui e ora. L’umanità non può sopportare oltre. Stiamo lavorando per un maggior sostegno all’Autorità Nazionale Palestinese. La soluzione a due Stati è il modo migliore per garantire la sicurezza, per entrambi, israeliani e palestinesi. La gente della regione merita la pace e la prosperità, e l’Ue sarà con loro”, ha aggiunto.

E sul tema Difesa arriverà la nomina di un nuovo Commissario Europeo: “Entro i cinque anni costruiremo una vera e propria Unione europea della Difesa. Gli Stati membri manterranno sempre la responsabilità delle proprie truppe, dalla dottrina allo schieramento, ma l’Europa può fare molto per sostenere e coordinare gli sforzi per rafforzare la base industriale della difesa, l’innovazione e il mercato unico”.