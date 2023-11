Le nuove proiezioni del Parlamento europeo 2024 – Il Partito Popolare Europeo (EPP) ha ridotto la perdita di seggi da 16 a tre e ampliato il divario con i Socialisti e Democratici (S&D), mentre il gruppo di Sinistra (The Left) e di estrema destra ID hanno guadagnato rispettivamente sette e tre seggi, come rivela l’ultima proiezione di Euractiv. I partiti nazionali che compongono il gruppo politico dell’EPP hanno registrato un aumento nei sondaggi nel mese scorso in paesi come l’Estonia, la Slovenia e la Germania. In contrasto al PPE, il gruppo di centro-sinistra Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D) ha perso cinque seggi rispetto alla proiezione di agosto, in cui era previsto un guadagno di tre seggi rispetto al suo attuale conteggio di 141 seggi. Per quanto riguarda il gruppo di centro Renew Europe, ha registrato un guadagno di tre seggi rispetto alla proiezione di agosto, anche se rispetto al suo attuale numero di seggi nel Parlamento dell’UE è destinato a perderne otto. Agli estremi, se i Verdi sono il gruppo che registrano la maggiore perdita, i gruppi conservatori ECR (Fratelli d’Italia “) e Identità e Democrazia (Lega) registrano importanti guadagni di seggi. Che dire, terrà ancora la cosiddetta “maggioranza Ursula” composta da Popolari, centristi e socialisti? Incrociamo le dita e prepariamoci alla battaglia.

ITA Airways e Lufthansa: l’UE avvicina il matrimonio economico e…il gran risparmio per i contribuenti italiani – La compagnia aerea Lufthansa prevede che l’approvazione dell’Antitrust europea per l’acquisizione del 41% di Ita Airways non arriverà all’inizio del 2024. Questa previsione è stata comunicata insieme ai risultati del terzo trimestre, che hanno registrato ricavi di 10,3 miliardi di euro e utili per 1,19 miliardi di euro. Durante una conferenza stampa, Carsten Spohr, presidente e amministratore di Lufthansa, ha respinto l’idea che il miglioramento dei risultati di Ita Airways durante l’estate potesse dare più tempo al vettore tedesco per negoziare con la Commissione. Ha dichiarato: “In base alla legge non abbiamo una visione dei conti economici attuali, ma dalla stampa i dirigenti di ITA continuano a dare per scontate perdite. L’accelerazione nella transazione è soprattutto a vantaggio di Ita più che nostro.” E aggiungerei anche a vantaggio delle casse italiane…

La Germania è disposta a cedere il commissario europeo in cambio di meno euro-burocrazia – La Ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha dichiarato di essere disposta a rinunciare al principio di avere un commissario per ciascun paese nell’organo esecutivo dell’UE al fine di combattere l’ingrossamento amministrativo, mentre l’UE sta considerando l’espansione oltre i suoi attuali 27 membri. Ciò rappresenta un cambiamento nella posizione della Germania riguardo ai commissari dell’UE. E anche un miglioramento della situazione di stallo politica nella Commissione europea. Va bene che le competenze dell’Europa sono tante (ma non sufficienti), ma dividerle per 27 “ministri” – uno per ogni stato membro – non sembra anche a voi un filino esagerato?

Che fine ha fatto il cash europeo? – L’Ufficio del Procuratore Pubblico Europeo (EPPO) stima che il danno totale al bilancio europeo nel 2022 a causa dell’abuso dei fondi dell’UE ammonta a 5 miliardi di euro, considerevolmente più dei 300 milioni di euro riportati dai paesi dell’UE alla Commissione. Come se non fosse già chiaro, adesso è palese: il problema più grande dell’Europa non è la mancanza di fondi, ma il mancato buon utilizzo di quelli già esistenti. Il tutto ad opera non delle istituzioni europee, ma proprio delle autorità nazionali e locali.

