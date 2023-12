Mattinata nera per il social media X, ex Twitter, di Elon Musk. Da questa mattina numerosi utenti stanno riscontrando problemi di collegamento livello globale. Lo rileva la piattaforma di monitoraggio sui blackout Downdetector.com, citato dalla Bbc.

X: migliaia di utenti segnalano problemi di collegamento

Oltre 47.000 utenti solo negli Stati Uniti hanno segnalato problemi a collegarsi su X e su X Pro e a tutti compare la scritta “Welcome to X” accompagnata dall’impossibilità a visualizzare i post.

Tutto il mondo in down su X: Regno Unito, Stati Uniti e India.

Le segnalazioni di disservizio sono state 70mila da diversi Paesi, compresi Regno Unito, Stati Uniti e India. Sia nella versione web sia in quella via app, gli utenti hanno visto comparire il messaggio “Benvenuti in X” al posto dei feed dove compaiono i tweet se il social funziona normalmente.

I disservizi hanno riguardato anche la versione a pagamento X Premium. Non è la prima volta che X registra problemi quest’anno. Contattata da The Independent sulle origini del disservizio, l’azienda non ha ancora rilasciato commenti.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo