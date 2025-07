Carlo Calenda potrebbe riservare qualche sorpresa, nel dialogo con l’elettorato moderato. Per ora, il leader di Azione si esercita sulle regionali, prossimo banco di prova. «Se Luca Zaia presenta un candidato alternativo ci interessa, poi certo vediamo il programma… Quella di Zaia non è la Lega di Salvini, è una Lega vicino a quello che era la Democrazia cristiana, il Veneto bianco, Zaia non è un putiniano… Secondo me non succede alla fine ma se succede è interessante», dice Calenda.

E anche sulle Marche, par di capire, i giochi sono aperti. «Oggi facciamo un direttivo. La mia opinione è che nessuno dei due candidati vada bene per Azione. La prima cosa che ha detto Ricci è chiudiamo il termovalorizzatore: l’Italia ha bisogno di undici termovalorizzatori. Si è buttato dal renzismo alla sinistra, onestamente non è affidabile. Acquaroli, d’altro lato, è un candidato che è penultimo nella lista di gradimento dei governatori». Riguardo, poi, all’ipotesi che Luca Zaia presenti un proprio uomo per il Veneto, Calenda ha osservato che sarebbe «molto interessante». Un giudizio motivato: «Luca Zaia – ha osservato – non è la Lega di Salvini, è una Lega vicina al Veneto bianco, sui diritti è equilibrato non è pro-Putin, è molto interessante se succede».

Le parole di Calenda non lasciano indifferenti gli interlocutori che, a Nord-Est, hanno voltato le spalle a Salvini. «Calenda si sta dimostrando molto più concreto delle chiacchiere di Salvini. Il leader di Azione si dice interessato ad appoggiare un eventuale candidato del presidente Zaia alle prossime regionali. E’ un’ipotesi che anche noi stiamo valutando. Abbiamo però il timore che alla fine gli interessi dei Veneti saranno sacrificati per far spazio agli interessi di Roma. Del resto nella ‘Salvini Premier’ comanda il ‘capitano’ che ha come suo vice un generale: tutti gli altri, specie sui territori, sono soldati semplici di corvée», dichiara il Patto per il Nord in una nota.

Aldo Torchiaro

