Voleva ricordare Raffaella Carrà, scomparsa nelle scorse ore, e nonostante l’orario insolito, le 6 del mattino, ha lanciato a tutto volume “A far l’amore comincia tu“, svegliando l’intero vicinato. Protagonista una persona residente all’interno del parco Comola Ricci, nel quartiere Chiaia a Napoli, una delle zone più esclusive del centro città.

L’omaggio all’icona della tv, morta dopo una malattia a 78 anni, non è stato digerito dai residenti del parco che hanno segnalato l’accaduto sui social, destinando insulti e offese al protagonista, al momento sconosciuto, della vicenda. “Siamo stati svegliati da un baccano infernale – commenta un condomino – dovuto a un demente abitante del Parco che ha pensato di “rendere omaggio” alla compianta Raffaella Carrà sparando a tutto volume la sua canzone “A far l’amore comincia tu”.

“Sono uscito fuori al balcone – prosegue – e ho visto molti che, come me, svegliati di prima mattina cercavano di capire a chi dovevamo questa ‘bella iniziativa‘, ma non sono stato capace di localizzare l’appartamento dal quale proveniva il frastuono, che comunque doveva trovarsi negli immediati dintorni del numero 40″.

Poi la provocazione finale: “Mi faccio promotore di una raccolta di fondi per erigere una statua, con tanto di dedica, da intestare al più co… del parco. Chiunque potesse illuminarmi sull’identità di tale personaggio, o lui stesso, che sicuramente sarà fiero di quanto messo in atto, è caldamente invitato a comunicarmi il nome, onde poter dare inizio alla raccolta dei fondi”.

