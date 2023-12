Guidiamo il cambiamento è lo slogan dell’Assemblea Organizzativa Nazionale che la Cisl terrà a Roma domani martedì 5 dicembre e mercoledì 6 dicembre all’Auditorium del Massimo dell’Eur. Due giorni di riflessione e di confronto a cui parteciperanno circa 1.200 dirigenti ed operatori della Cisl provenienti da tutte le regioni italiane e di tutte le categorie, di cui il 30% donne, 15% giovani, 15% immigrati e numerosi delegati Rsu/Rsa.

I lavori si apriranno con l’intervento leader nazionale Luigi Sbarra e la relazione di Daniela Fumarola, segretaria confederale responsabile delle politiche organizzative. La giornata conclusiva inizierà invece con la presentazione della ricerca dell’Ipsos, presentata da Nando Pagnoncelli: ‘’Quale domanda sociale dopo la crisi”.

“Sarà un grande momento di democrazia associativa, per aggiornare gli strumenti organizzativi adeguandoli ai cambiamenti in atto”, sottolinea la segretaria confederale organizzativa Cisl, Daniela Fumarola. “Intendiamo rafforzare il sistema dei servizi, la formazione sindacale, il proselitismo e gli strumenti di comunicazione, in linea con i nostri valori e la nostra identità”.

