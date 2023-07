Domenica 11 luglio 1993 – A Firenze si è svolta una convention politica dove il “Comitato promotore verso Alleanza Democratica” ha cambiato nome in “Unione Progressista 18 ottobre”, che aderirà al cartello Alleanza Democratica al quale si assoceranno i “Popolari per la riforma” guidati da Mario Segni. Il segretario del PDS risponde che non ha intenzione di sciogliere il partito per aderire a quell’alleanza. Clinton a Seul minaccia una durissima rappresaglia se la Corea del Nord non bloccherà il suo piano di sviluppo nucleare. “Venti di guerra tra Mosca e Kiev” titola il Corriere della Sera. Il Parlamento russo proclama Sebastopoli città russa, suscitando una dura reazione del Presidente russo Eltsin “non si poteva far di meglio se si vuole fare una guerra all’Ucraina. Occorre tornare a una politica prudente basata sul dialogo”.

Una catena umana in Piazza Montecitorio dell’Unione Piccoli Proprietari per protestare contro l’ICI, sotto la bandiera di un paio di mutande “lo Stato ci ha ridotto così”. Il Ministro delle Finanze Franco Gallo ha definito l’ICI un regalo per la Lega Nord di Bossi e promette per il 1994 una sensibile diminuzione della pressione fiscale.

A Villa Literno un incendio doloso ha distrutto venti roulotte che dovevano essere la base di un campo d’accoglienza della Caritas. Giovedì 11 luglio 2013 – L’agenzia di Rating Standard & Poor’s declassa il debito italiano a tripla B, la soglia dei titoli spazzatura. I mercati però ignorano questo allarme perché l’asta dei BOT va molto bene, a risentirne è lo spread che risale a 288 punti. La Camera dà il via al Salva Ilva bis, un piano da 1,8 miliardi per l’autorizzazione integrata ambientale.

Nel IX censimento annuale dell’Industria e dei Servizi l’Istat segnala la forte diminuzione in 10 anni di 368mila dipendenti pubblici al netto delle forze armate e di polizia (l’11,5%). Il settore invece più dinamico è quello no-profit, le istituzioni del comparto sono aumentate del 28% per un totale di 4,7 milioni di volontari. La rivista scientifica Nature pubblica un editoriale dove invita il Governo a fermare la sperimentazione di Stamina (un presunto trattamento medico che per del tempo condizionò politica e magistratura a causa del clamore mediatico riscosso) poiché si tratta di un metodo non giustificato da alcuna ragione scientifica.

Franco Bellacci

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci