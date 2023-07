Domenica 25 luglio 1993

L’Italia rischia la paralisi per lo sciopero dei Tir, gli autotrasportatori hanno proclamato 15 giorni di blocco. Lunghe code dai benzinai, impennata di acquisti per frutta e verdura nei supermercati. Il Presidente del Consiglio Ciampi ha convocato i rappresentanti dei camionisti.

Il segretario del PDS Occhetto chiede le elezioni subito: “Così non si può andare avanti”. Lega, Verdi e anche Pannella concordano con la richiesta. Avanza l’ipotesi del 21 novembre, il giorno fissato per le elezioni amministrative. Contraria all’ipotesi delle elezioni politiche a novembre la Democrazia Cristiana, che si trova nel mezzo della sua costituente.

Spagna: i separatisti dell’ETA – che fino ad ora avevano avuto come obiettivi da colpire politici, esercito e Guardia Civil – minacciano i turisti stranieri con una bomba in Costa Brava e una su un traghetto. Nessun danno alle persone, ma turisti in fuga. 78 parlamentari Democratici e Repubblicani hanno scritto una lettera aperta a Clinton contenente un piano dettagliato per salvare Sarajevo. Russia: dichiarate fuori corso tutte le banconote emesse fino al 1992. 15 giorni di tempo per cambiare una cifra che corrisponde ad un salario medio. Il resto andrà versato in un conto corrente vincolato a 6 mesi con un tasso del 120% a fronte di un’inflazione del 2500%. I cittadini russi hanno cercato di reagire precipitandosi ad acquistare tutto il possibile. 18 anni dopo la fine della guerra, gli USA tornano in Vietnam, la Coca-Cola ha firmato un accordo per di produzione a Ho Chi Min.

Giovedì 25 luglio 2013

Il Premier Letta all’assemblea dei parlamentari PD: “Non ci sono alternative politiche a questa maggioranza, neanche il voto con questa legge elettorale”. Di fronte alle emergenze bisogna smetterla di “fare i fighetti” perché “l’applauso individuale non serve a nessuno”. La norma approvata dalla Camera sul voto di scambio ha suscitato le proteste di tante procure perché secondo loro la nuova normativa rischia di compromettere diversi processi. Il PD assicura che al Senato la norma sarà cambiata.

Le vendite, secondo l’Istat, a maggio 2013 sono scese dell’1,1%: è l’undicesima flessione consecutiva. L’unico settore che tiene è quello alimentare. Boom dell’usato, i portali registrano crescite superiori al 50% per biciclette, articoli per bambini, abbigliamento ed elettrodomestici.

I Google glass sono il gadget più desiderato del momento, un paio di occhiali che incorporano le funzioni di computer e smartphone. Potrebbero essere l’inizio di una nuova rivoluzione tecnologica.

Franco Bellacci