Mercoledì 8 settembre 1993

Tensione all’Enichem di Crotone: 333 lavoratori minacciati di licenziamento si sono barricati in fabbrica, la polizia presidia l’impianto dopo gli scontri, i lanci di lacrimogeni, le sassaiole e gli incendi di fosforo che hanno provocato nubi tossiche. Cortei hanno bloccato le strade, le mogli degli operai, con i loro figli hanno occupato gli uffici del municipio la stazione ferroviaria. A pochi giorni dalla firma degli accordi di pace fra Israele e Olp, la destra israeliana è scesa in piazza, 300.000 per gli organizzatori, 100.000 per la polizia, per contestare l’accordo “Rabin, venduto all’Olp” è stato lo slogan più gridato.

Leone d’oro alla carriera per Steven Spielberg alla 50° Mostra del Cinema, ressa per assistere alla proiezione del suo ultimo film “Jurassic Park”, che ottiene applausi e fischi. Cortina d’Ampezzo non si sente valorizzata dalla Regione Veneto e vuole passare all’Alto Adige, nel maggio 1994 è previsto un referendum (in realtà il referendum si sarebbe svolto nell’ottobre del 2007, con la vittoria dei sì, ma ancora oggi il comune di Cortina è territorio veneto).

Domenica 8 settembre 2013

Domenico Quirico, inviato de La Stampa, rapito in Siria il 9 aprile è stato liberato. “È come se fossi vissuto per cinque mesi su Marte. E ho scoperto che i marziani sono cattivi. Ho appreso solo oggi chi è il nuovo presidente della Repubblica. In prigionia? Non mi hanno trattato bene», è quello che ha dichiarato appena atterrato a Ciampino.

Nel corso della 125ª sessione plenaria del CIO a Buenos Aires, Tokyo viene scelta come sede dei Giochi della XXXII Olimpiade e dei XVI Giochi paralimpici estivi. La capitale giapponese ha battuto Istanbul, il risultato apre la strada alla candidatura di Roma per i giochi del 2024, ma anche Milano si propone come sede.

Nove membri dell’equipaggio della “Gold Star”, motonave con bandiera della Tanzania, hanno dato fuoco a 30 tonnellate di resina di hashish quando hanno visto le imbarcazioni della Guardia di Finanza. Gli uomini che hanno cercato la fuga buttandosi in mare sono stati arrestati. Il fatto è accaduto a Capo Passaro.

Secondo quanto afferma Edward Snowden la Nsa (National Security Agency) americana ha la capacità di accedere, senza dover passare da operatori o produttori, ai dati contenuti in qualunque smartphone Apple, Android e Blackberry.

Franco Bellacci