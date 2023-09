Martedì 14 settembre 1993

30 morti e un numero imprecisato di feriti in seguito ad uno scontro avvenuto all’interno di un ospedale di Mogadiscio fra i rangers statunitensi della Quick reaction force e i miliziani di Aidid. Primo accordo in seguito ad un vertice svolto a Palazzo Chigi sulla vicenda dell’Enichem di Crotone. L’azienda non rinuncerà alla Cassa Integrazione, ma pagherà ai lavoratori il 20% di differenza rispetto alla Cassa. Il Consiglio dei Ministri di Bruxelles giudica positivamente la legge Finanziaria, apprezza gli sforzi fatti e promette flessibilità, ma mancano ancora 10.000 miliardi per rispettare gli impegni.

Norvegia: i laburisti guidata dalla signora Grò Harlem Brundtland hanno vinto le elezioni politiche. Grande successo, soprattutto nelle zone agricole, della forza contraria all’ingresso nella CEE. Nel 1994 si svolgerà il referendum sull’adesione della Norvegia alla Comunità economica europea, a distanza di 22 anni dove il 53,5% dei norvegesi si era detta contraria.

A poco più di due mesi dal voto, il leader missino Gianfranco Fini ha annunciato la sua candidatura a Sindaco di Roma. Questa notizia aumenta l’isolamento della DC. Pierferdinando Casini invita il suo partito a fare presto: “Se non prendiamo una decisione a Roma si andrà ad un ballottaggio Rutelli-Fini”. Pochi hanno pagato le 85.000 lire della tassa sul medico, infatti a fronte di una previsione di 1.250 miliardi ne sono stati incassati 159, probabile un rinvio della scadenza.

Sabato 14 settembre 2013

Il Presidente del Consiglio Enrico Letta avverte che se il Governo dovesse cadere i cittadini dovranno pagare l’IMU e la legge di stabilità la scriveranno a Bruxelles. Infine rilancia sulle riforme istituzionali: “Il bicameralismo perfetto è una follia. Bellissima la prima parte della Costituzione, la seconda no. Non dobbiamo temere di cambiare, in Italia c’è troppo conservatorismo”.

Dal 2010 al 2013 le addizionali irpef sono aumentate: in 4 anni un operaio fra addizionale comunale e regionale pagherà 89 euro in più, un impiegato 117 euro, un quadro 284 euro.

Continuano gli sbarchi sulle coste italiane: ieri sono arrivati 530 migranti, di cui molte donne e bambini, quasi tutti in fuga dalla Siria. Polonia: oltre 100.000 persone in piazza a Varsavia per protestare contro l’austerità del governo Tusk, il premier europeista in carica dal 2007. La manifestazione è stata organizzata dai sindacati, a cominciare da Solidarnosc. “O l’esecutivo cede o lanceremo scioperi in tutto il Paese”. Dopo anni di crescita economica la disoccupazione è salita e la crisi comincia a farsi sentire.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci