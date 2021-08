Venti anni dopo, gli Stati Uniti dicono ‘addio’ all’Afghanistan e alla loro guerra più lunga. Le ultime truppe Usa hanno lasciato il Paese nella notte locale, concludendo così con un giorno di anticipo il frenetico ponte aereo finale lasciando Kabul in mano ai talebani, ritornati vittoriosi dopo una riconquista rapida del territorio dopo il sostanziale via libera arrivato dalla ‘combo’ composta dagli accordi di Doha e dall’ufficializzazione del ritiro americano.

Nell’annunciare il completamento dell’evacuazione e dello sforzo bellico, il generale Frank McKenzie, capo del comando centrale degli Stati Uniti, ha affermato che gli ultimi aerei sono decollati dall’aeroporto di Kabul alle 15.29 ora di Washington o un minuto prima della mezzanotte a Kabul. Secondo quanto riferito da McKenzie sono rimasti nel Paese anche alcuni cittadini americani che volevano lasciare l’Afghanistan.

Una missione, ha aggiunto McKenzie, che “ha assicurato alla giustizia Osama Bin Laden insieme a molti cospiratori di Al-Qaida”, ma che ha avuto costi disastrosi: “2.461 militari e civili americani uccisi ed oltre 20 mila feriti, inclusi sfortunatamente i 13 marines morti la scorsa settimana”.

Gen. McKenzie: Tonight’s withdrawal signifies both the end of the military component of the evacuation but also the end of the nearly 20 year mission that began in Afghanistan shortly after September 11th, 2001. pic.twitter.com/BREPDVTsxc

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 30, 2021