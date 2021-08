È partito anche l’ultimo aereo C-130 dell’Aeronautica militare che porterà in Italia profughi e gli ultimi membri del personale diplomatico ancora presente a Kabul. A bordo, come specificato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ci sono civili afghani oltre al console Tommaso Claudi, l’ambasciatore Stefano Pontecorvo e i Carabinieri del Tuscania che erano rimasti ancora sul posto.

Quanto al ruolo italiano nella crisi afghana, l’ex leader politico del Movimento 5 Stelle ha ricordato che queste sono state “giornate infinite e di grande sacrificio per i nostri diplomatici e militari. Sul campo, fino all’ultimo istante utile, hanno aiutato migliaia di civili afghani, a partire da donne e bambini, a lasciare il Paese, oltre a tutti gli italiani che hanno scelto di tornare a casa. Tutti insieme hanno fatto un lavoro immenso, di cuore, e hanno dimostrato di essere una grande squadra che ha messo passione, impegno e altruismo al primo posto”.



“Tutto il popolo italiano vi sarà grato per quello che avete fatto. Ogni vostro singolo sforzo ha permesso di salvare vite umane. Siamo orgogliosi di voi”, ha scritto sui social il titolare della Farnesina.

Un volo che chiude il ponte-aereo tra Kabul e l’Italia, dove tutti i nostri concittadini che volevano rientrare sono tornati e “circa 4.900 cittadini sono stati evacuati grazie a collaborazione fra ministeri Esteri e Difesa”, ha detto Di Maio nel corso della conferenza stampa tenuta oggi col suo omologo russo, Sergej Lavrov.

Leaving Kabul with a heavy heart. My gratitude to all #NATO Allies & Partners for a massive evacuation effort from #Afghanistan despite all challenges. NATO played a key role in getting thousands out and is committed to getting others to safety. 🙏 to #Italy 🇮🇹 for flying us out. pic.twitter.com/NcWH3z20hE

