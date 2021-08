Sarebbero almeno cinque i razzi lanciati verso l’aeroporto internazionale di Hamid Karzai a Kabul. Lo conferma un funzionario degli Stati Uniti ad ABC News. I missili sono stati intercettati dal sistema anti-missili americano.

Diversi testimoni affermano che i razzi intercettati dal sistema anti-missile degli usa hanno colpito Salim Karwan, quartiere vicino all’aeroporto internazionale di Kabul. Subito dopo le esplosioni sono seguiti gli spari, ma non è chiaro da dove provenissero.

Al momento riferisce un funzionario, non si hanno notizie di vittime. Secondo indiscrezioni i razzi sarebbero stati lanciati da un’auto vicino alla Khorshid Private University vicino all’incrocio Lab Jar Khairkhana, verso l’aeroporto di Kabul.

Poche ore dopo la Casa Bianca ha confermato il tentato attacco missilistico contro l’aeroporto di Kabul, sottolineando che “le operazioni continuano senza interruzioni”: lo ha reso noto in un comunicato Jen Psaki, portavoce del presidente Joe Biden. “Il presidente è stato informato che le operazioni continuano ininterrotte all’aeroporto di Kabul e ha riconfermato l’ordine che i comandanti raddoppino gli sforzi per dare priorità e fare tutto il necessario per proteggere le nostre forze a terra”, si legge nella nota. Secondo i media Usa i razzi sono stati intercettati dal sistema anti-missili americano.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro