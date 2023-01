Nessuno, proprio nessuno può davvero immaginare che la sicurezza pubblica, in Italia, sia messa a rischio dall’anarchico Alfredo Cospito. Che in ogni caso resterà chiuso in prigione. Né che per mantenere la pace sociale sia necessario isolarlo e tenerlo in un regime carcerario duro, sospendendo per ragion di Stato la legalità costituzionale.

Penso sia evidente che se Alfredo Cospito sarà restituito a un normale regime carcerario, come lui chiede, nessuno rischierà niente e lo Stato non avrà ceduto a nessun ricatto. La scelta di sospendere il regime di 41 bis (che fu deciso dalla ministra Cartabia, otto mesi fa, ai danni di Cospito) non è una scelta politica. Non c’è bisogno di dividersi su basi ideali, o ideologiche, o di appartenenza ai partiti. La questione, ridotta ai minimi termini, è strettamente di buonsenso.

Basta rispondere a questa domanda: ha un senso lasciare consapevolmente che una persona muoia, per ragioni essenzialmente burocratiche, o per puntiglio? Io credo che esista una sola risposta. No. Non cambia niente, immagino, se la persona che risponde sia di sinistra o sia di destra. Se sia una persona religiosa, o sia ateo. Salviamolo e basta. Non voglio neppure entrare nel merito della discussione sulla legittimità del carcere duro, né sulla giustezza o sulla assurdità di una pena all’ergastolo rifilata a una persona che non ha ucciso nessuno.

Pongo esclusivamente il problema umanitario. E contro trovo un muro: una maggioranza di centrodestra per la prima volta compatta. Dicono ci sia una questione di principio. Di che razza di principio si tratti non l’ho capito. E vicino al muro c’è anche un muretto. Quello di una opposizione indifferente. Che brutta immagine di paese ne ne vien fuori.

Piero Sansonetti Giornalista professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni all'Unità di cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Direttore di Liberazione dal 2004 al 2009, poi di Calabria Ora dal 2010 al 2013, nel 2016 passa a Il Dubbio per poi approdare alla direzione de Il Riformista tornato in edicola il 29 ottobre 2019.

