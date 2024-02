Giovanni Allevi sta lottando contro un mieloma. Nel post in cui aveva comunicato nel giugno del 2022 la scoperta della patologia ha scritto: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa.

Il musicista 54enne ha già spiegato che il male ha lasciato fratture ossee inoperabili, che gli hanno causato grande dolore. La sua carriera pubblica per ora ha subito un inevitabile stop, ma non ha smesso di lavorare su nuove composizioni.

Le sue parole sul tumore e la sofferenza condivise sui social

“Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla.

Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa.

Giovanni ♥️

Che tipo di tumore è il mieloma multiplo: la malattia di Giovanni Allevi

Al compositore marchigiano è stato diagnosticato un mieloma multiplo, un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo. Tale tipologia di cancro si origina da un tipo di globuli bianchi chiamati plasmacellule.

Come si legge sul sito ufficiale dell’AIRC: “Il mieloma multiplo (MM) è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule. Le plasmacellule sono cellule del sistema immunitario che derivano dai linfociti B e hanno il compito di produrre gli anticorpi (chiamati anche immunoglobuline o gammaglobuline) per combattere le infezioni. Si trovano per l’appunto nel midollo osseo, un tessuto spugnoso contenuto principalmente nelle ossa piatte, come le ossa del bacino e le costole, e nelle estremità delle ossa lunghe”

Il percorso e la forza del compositore marchigiano

Giovanni Allevi aveva lasciato intendere di essere sulla via della guarigione in un post sui social: “Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell’applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare”.

Giulio Pinco Caracciolo