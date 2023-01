È un momento a dir poco difficile negli Stati Uniti per alcune tra le compagnie a maggiore capitalizzazione nella Borsa di Wall Street. Dopo Meta (la società di Mark Zuckerberg ‘contenitore’ di Facebook, Instagram e WhatsApp), Twitter (il social network recentemente rilevato per 44 miliardi di dollari da Elon Musk, proprietario di Tesla), anche Amazon annuncia un imponente taglio di dipendenti.

L’azienda di e-commerce (e non solo) ha annunciato che licenzierà ben 18mila dipendenti, confermando così le indiscrezione riportate dal Wall Street Journal che parlavano del taglio di circa 17mila posti di lavoro, più dei 10mila inizialmente previsti dalla società di Jeff Bezos.

A confermare la scelta è stato l’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, in una comunicazione ai dipendenti. Jassy ha spiegato che la decisione non è stata presa alla leggera: “Lavoriamo per sostenere coloro che sono colpiti offrendo pacchetti che includono un pagamento, benefit sanitari e sostegno” per trovare un posto di lavoro, si legge nell’email. Jassy quindi osserva come “Amazon ha navigato un’economia incerta e difficile in passato e continuerà a farlo. Questi cambiamenti ci aiuteranno a perseguire opportunità di lungo termine con una struttura dei costi più forte“.

Amazon says it plans to lay off more than 18,000 employees. https://t.co/Uc5FhQTNfb — CNN (@CNN) January 5, 2023

La società, con sede a Seattle, lo scorso novembre aveva già annunciato l’intenzione di ridurre i posti di lavoro in particolare nel settore dei dispositivi prodotti dall’azienda (è il caso dei dispositivi Alexa), nel reclutamento e nelle operazioni di vendita al dettaglio, ovvero i dipendenti dei negozi ‘fisici’ come Amazon Fresh e Amazon Go.

A fine settembre 2022 Amazon poteva contare su più di 1,5 milioni di dipendenti, così che gli ultimi tagli annunciati rappresenterebbero circa l’1% della forza lavoro. L’azienda, rispetto alle big tech della Silicon Valley, ha una forza lavoro nettamente più ampia.

Se la notizia dei profondi tagli al personale non farà felici i dipendenti che rischiano il licenziamento, gli investitori nelle azioni della società hanno approvato la scelta dell’azienda di Bezos. Le azioni sono salite di quasi il 2% negli ultimi scambi dopo che il Wall Street Journal ha riportato per la prima volta il piano.

