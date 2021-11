Avvocati, testimoni di giustizia, forze dell’ordine, persone vittime della giustizia uniti per Ambrogio Crespi Garante dei detenuti a Milano. Un’ondata di firme che in pochi giorni ha superato quota 160. Tanti i nomi che hanno sottoscritto l’appello: quello dell’ex sottosegretario Sandro Gozi, europarlamentare eletto con Macron, e di Giuseppe Gulotta, noto per il clamoroso errore giudiziario di cui è stato vittima.

Ma anche quello di Augusto Di Meo, testimone di giustizia dell’omicidio di don Peppe Diana, e del testimone di giustizia Benedetto Zoccola. E poi il nome di Francesco Pace (Associazione nazionale carabinieri), del docente esperto in Criminalistica Riccardo Sindoca, del presidente della Provincia di Caserta Giorgio Magliocca. Fra le firme, poi, anche quelle di esponenti della società civile come Luciano Roffi, la voce italiana di Quentin Tarantino in ‘Pulp Fiction,’ e Giusy Regalino, amministratrice della tv Rti Calabria.

L’appello, partito due settimane fa da 13 cittadini fra cui l’avvocato Gaetano Berni, già Consigliere di Cassazione, e Raffaele Sollecito, chiede al sindaco di Milano, Beppe Sala, di tenere conto del percorso del milanese Ambrogio Crespi, che oltre ad essere stato detenuto nel carcere di Opera nell’ambito di un caso giudiziario molto discusso, ha realizzato vari docufilm: sulla storia di Enzo Tortora, contro le criminalità organizzate (‘Terra Mia’), e poi ‘Spes contra spem’, in cui ha saputo ascoltare e far parlare detenuti condannati per pesanti reati di mafia, creando uno dei più convincenti atti di accusa contro la criminalità organizzata non senza elogi da parte delle istituzioni. Un percorso, quello di CRESPI, che ha portato alla recente Grazia parziale da parte del Presidente Mattarella.

Firme Ambrogio Crespi garante dei detenuti

Sandro Gozi, deputato del Gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, già Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari europei Avvocato Gaetano Berni già Consigliere di Cassazione per «meriti insigni» <art. 106, 3° comma, Cost.> Avvocato Giampaolo Berni, Presidente della Associazione Milano Vapore Raffaele Sollecito Mirko de Carli, consigliere nazionale del Popolo della Famiglia Massimiliano Esposito, conduttore dirette Facebook Feedback & Dialoghi Simone Sollazzo già consigliere comunale a Milano Fiorello Cortiana Pierpaolo Antonelli ex detenuto Gianni Rubagotti Segretario Associazione per l’Iniziativa Radicale Myriam Cazzavillan Francesco Monelli, tesoriere Associazione per l’Iniziativa Radicale Myriam Cazzavillan Alberto Pacchioni ex consigliere comunale di Paullo Fausto Bagnato Pierluca Oldani, sindaco di Casorezzo Alessandro Cucciolla, giornalista Massimo Martini, giornalista Marisa Summa, Social Media Manager Benedetto Zoccola, testimone di giustizia Greta Merlino dal Texas Andrea Superchi dal Texas Vincenzo Zurlo, carabiniere Davide Riccardo Romano, già assessore della cultura della Comunità ebraica di Milano Rosanna Favulli – responsabile welfare, terzo settore e politiche per le famiglie di Piattaforma Milano Dario Dimitri Buffa, giornalista Elisabetta Rampelli Ernesto Caccavale, già europarlamentare Avvocato Andrea Nicolosi Alessandro Arrighi, Professore universitario Pietro Funaro, giornalista e docente universitario Mimma Cacciatore, Preside Coraggio Bruno Cappuccio, Presidente Associazione Amici del Bosco Edi Morini, giornalista Andrea Bonetti, avvocato Andrea Micb, carabiniere Manuela Cerulli Marco Cello, President CelloGroup CA Marisa Denaro, Componente Comitato Sentinelle – per Capitano Ultimo. Francesco Pace, Associazione Nazionale Carabinieri Evelina Mucerscaia, influencer Antonella Angelucci, attrice Roberta Russo, studente Antonella Reda Camillo Maffia Vincenzo Scatola, Comandante Prov. Napoli Guardie Zoofile presso FareAmbiente – Movimento Ecologista Europeo Maria Paola de Stefano Alfonso Magliocca Clarice Mannucci, Socio fondatore presso Piccola Accademia Creativa Victoria Colantonio, studente Michele Saulle Marcella De Conto Francesco Simone Gianni Roberto Francesco Panico Gabriel Principe, agente della polizia penitenziaria Clotilde Recchia Ylenia Shepherd Battimelli Andrea Cavenaghi, Coordinatore Popolo Della Famiglia Lombardia Cinzia Belligoni Pierluigi Shrivastava, carabiniere Nicola Fortuna, segreteria nazionale Partito Liberale Italiano Giancarlo Morandi ex presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Elena Baldi, avvocato Massimiliano Peluso Gaglione Mattia Moro Enrico Borg, ex consigliere provinciale a Milano Davide Nunziante, giornalista Massimo Diana Anthony Puzzangaro Alessandro Zingaretti Alessandro Celuzza Alessio Alberti coordinatore di Italia Viva in Brianza Giuseppe Gulotta, vittima della malagiustizia Marcello Lala avvocato Anna Chiara Moggia Monica Arcadio, giornalista Nicoletta Nardi Alberto Nigra Amedeo Canale Ylli Hyseni Domenico Letizia, giornalista. Massimo Mancarella Simone Di Meo scrittore e giornalista Augusto Di Meo testimone di giustizia di Don Beppe Diana Pasquale Antonio Riccio Paolo Cagna Presidente Upre Roma Roberto SORCINELLI, segreteria nazionale PLI Paolo Di Donato Pasquale Valentina Malena Angelica Iodice Giorgio Magliocca, Presidente della provincia di Caserta Giuseppe Inchingolo Domenico Paparo Chiara Macchione Monica Bizaj Monica di Art.27 – Associazioni in Rete per il Territorio Mirella Iezzi Donatella Marchese Ilaria Scacchetti Federica Marchio Leonardo Malgarini Laura Iori Maruska Albertazzi, Autrice e regista Elisabetta Berti Maria Tridico Cinzia Lollobattista Marta Lamberti Alessandra Pontecorvo, Media relations Daniela Oddo, infermiera Simona Silicurti, Chef Alessandro Salvaneschi, Capo Ufficio Studi di Forza Italia al Senato Emilia Li Gotti Silvia Sabatini Paola Cimino, avvocato Flaminia Camilletti , giornalista Giusy Moriggi, media relations Riccardo Sindoca, Docente Esperto in Criminalistica Aldo Torchiaro, giornalista Federica Moretti Maria Luisa di Giorgio Angela Pellacchia – Psicologa Vincenzo di Nanna, Avvocato e segretario di Amnistia Giustizia Libertà Abruzzi Francesca Natalini Valentina Bracciali-Imprenditrice Reda Mazzini – chef Franca Garreffa Vittoria Iaquinta Luigi Di Gregorio – professore universitario Giusy Regalino, RTI Calabria Alessandro Miglio(Brigante) Federico Menna Luciano Roffi, attore e doppiatore di Quentin Tarantino in Pulp Fiction Erika Andretta Lucia Lo Palo, imprenditrice ed editore Alberto De Pisis, influencer Rosalia lo Palo, beauty consultant Augusto Passoni, imprenditore agricolo Maria Mangoni, casalinga Roberta Pedemonti, commessa Manolo Mangoni, vigile e pompiere Carla Poloni, pensionata Carlo Curnis, Avvocato Marco Carnevale, imprenditore e costruttore Lucia Valli, imprenditrice proprietaria orobica marmi Maurizio Valli, imprenditore Lelio Degagnutti, pubblicista e studente Fabio D’Introno, commercialista Marcello Elia, avvocato Antonio Lattanzi, vittima malagiustizia Barbara Rosati Silvana Virga, commercialista Simona Sacco, insegnante Carmelo Virga, pensionato Pietro Cavallotti, avvocato Massimo Niceta, imprenditore Massimiliano Vicari, impiegato Salvatore Pirrone, chef Francesco Catalano, agente immobiliare Daniele Bucalo, assistente di volo Donatella Virga, geologo lofaso Antonino, imprenditore Pierangelo Ardizzone, agente di commercio Salvatore Virga, ingegnere Luigi Lucente, avvocato Rossana Sparta

