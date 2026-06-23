La Fondazione Amesci mette a disposizione di tutti gli enti di Servizio Civile Universale ATLAS, l’assistente intelligente dedicato alla nuova sperimentazione nazionale sulla valorizzazione e messa in trasparenza delle competenze. Lo strumento sarà accessibile gratuitamente dal 25 giugno 2026 sul sito www.amesci.org.

Il lancio si inserisce nella fase di attuazione delle novità introdotte nell’Avviso di progettazione 2026 del Servizio Civile Universale e approfondite nel webinar promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che ha coinvolto circa 600 enti.

La sperimentazione prevede la possibilità di collegare le attività progettuali alle Aree di Attività (ADA) e ai Risultati Attesi (RA) dell’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, rendendo più leggibili e riconoscibili gli apprendimenti acquisiti dagli operatori volontari durante il servizio.

Il nome ATLAS richiama direttamente l’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, riferimento metodologico centrale della sperimentazione, e l’idea di uno strumento capace di orientare enti e progettisti in un territorio metodologico spesso nuovo.

Attraverso un percorso guidato, ATLAS supporta il progettista nell’analisi delle attività, nell’individuazione delle ADA, dei Risultati Attesi e delle competenze trasversali più coerenti con il progetto. La sua impostazione metodologica nasce dall’integrazione tra una consolidata conoscenza della progettazione del Servizio Civile Universale e la logica classificatoria dell’Atlante del Lavoro. Particolare attenzione è stata dedicata alla costruzione della base di conoscenza dello strumento, alimentata sia dai riferimenti ufficiali della sperimentazione sia dai progetti progressivamente caricati dagli enti. Un’impostazione che consente di coniugare rigore metodologico e apprendimento progressivo, favorendo nel tempo una maggiore uniformità del linguaggio progettuale e una più ampia diffusione delle metodologie connesse alla valorizzazione degli apprendimenti.

ATLAS non sostituisce il giudizio professionale del progettista, ma rende accessibili conoscenze specialistiche e favorisce una maggiore padronanza delle logiche che orientano la valorizzazione degli apprendimenti.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno che da oltre vent’anni Amesci dedica alla promozione, al sostegno e all’attuazione del Servizio Civile Universale come esperienza di partecipazione, cittadinanza e crescita delle giovani generazioni.

“Quando una politica pubblica introduce nuovi strumenti e nuove responsabilità, il suo successo dipende dalla capacità di renderli realmente accessibili”, dichiara Enrico Maria Borrelli, Presidente della Fondazione Amesci. “ATLAS nasce per trasformare una richiesta metodologica in un’opportunità di crescita per l’intero sistema.”

“Non si tratta semplicemente di facilitare un nuovo adempimento progettuale”, continua Borrelli. “La messa in trasparenza delle competenze rappresenta un’opportunità per rendere maggiormente riconoscibile il valore educativo del Servizio Civile Universale e il patrimonio di apprendimenti che migliaia di giovani maturano ogni anno attraverso il servizio. Accompagnare questo processo significa contribuire a rafforzare una delle più importanti politiche pubbliche dedicate alle giovani generazioni del nostro Paese.”

Amesci ha scelto di rendere lo strumento gratuito e aperto a tutti gli enti, nella convinzione che il successo della sperimentazione dipenda non solo dalla qualità delle regole, ma dalla capacità del sistema di supportare chi è chiamato ad applicarle.

Le competenze maturate durante il servizio — organizzative, relazionali, digitali, civiche — esistono già. La sfida consiste nel renderle maggiormente leggibili e riconoscibili, affinché il valore educativo del Servizio Civile Universale possa emergere con ancora maggiore evidenza a beneficio dei giovani, degli enti e delle comunità.

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