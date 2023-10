Giorgia Meloni sapeva già da tempo come si comportava il compagno Andrea Giambruno e delle registrazioni poi diffuse da Striscia la notizia. Almeno da settembre, ricostruisce oggi Repubblica, probabilmente dopo un incontro tra la premier e Pier Silvio Berlusconi a Villa Grande.

L’ultima volta in pubblico con Meloni e Giambruno è al teatro Brancaccio a uno spettacolo di Pio e Amedeo, ma forse le strade tra i due sono già divise. Secondo quanto riporta sempre il quotidiano, Meloni però non sa di preciso cosa contengono i fuorionda e non viene avvertita della loro messa in onda. Dopo la prima diffusione, mercoledì sera, è sorpresa e anche un po’ infastidita dal fatto che “nessuno, nella famiglia Berlusconi, sia riuscito a fermare la diffusione del fuorionda”, spiega Repubblica.

Una circostanza che fa sospettare alla premier di un possibile complotto, soprattutto alla luce delle indiscrezioni su una seconda puntata con altre esternazioni di Giambruno. È a quel punto che Meloni avrebbe iniziato a preparare la nota con cui ha annunciato la separazione dal compagno dopo dieci anni. In cui ha anche attaccato “tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa”. Un riferimento – per Repubblica – a Mediaset e alla famiglia Berlusconi. La stessa azienda che ieri ha sospeso Giambruno dalla conduzione del programma “Diario del giorno” e sta valutando la posizione del giornalista.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani