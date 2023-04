La nuova direttrice del Salone del Libro sarà Annalena Benini, giornalista e scrittrice, firma del quotidiano Il Foglio, autrice di romanzi e di trasmissioni per la Rai. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il presidente dell’Associazione Torino, la Città del Libro, Silvio Viale hanno convocato per le 17:45 una conferenza stampa a Palazzo Madama, presso la Sala delle Feste, per presentare ai media la nuova direttrice. Benini sarà direttrice per il triennio 2024/2026.

Benini succede a Nicola Lagioia, che ha diretto il Salone a partire dal 2016 portandolo a un nuovo livello di notorietà. Lo scrittore pugliese aveva vinto il Premio Strega e il Premio Mondello con La Ferocia. Lo scorso novembre aveva annunciato di non voler ricandidarsi alla guida dell’evento. Quella del 2023 sarà l’ultima edizione a essere guidata da Lagioia. “La bella notizia è che il Salone non è stato solo salvato, ma stabilizzato, rilanciato, innovato, rafforzato. Oggi è una delle fiere editoriali di maggiore solidità e successo al mondo”, aveva detto. “Credo sia salutare un ricambio, anche molto prima dei raggiunti limiti di esercizio”.

Era scoppiato un vero e proprio caso intorno al Salone dopo il passo indietro di Paolo Giordano, scrittore anche lui Premio Strega, che lo scorso febbraio aveva rifiutato la nomina a direttore dopo aver segnalato l’imposizione all’interno del Comitato di personalità “di destra, ma non è questo il punto. Probabilmente sarebbe stato identico in un’altra fase con la sinistra. Non ne faccio neanche una questione di principio, ma di gestibilità. L’indipendenza di cui Lagioia ha parlato lunedì alla presentazione del Salone mi sembra non negoziabile”. Il vertice annunciato doveva essere quello composto da Giordano direttore ed Elena Loewenthal vice, Giuseppe Culicchia al Circolo dei lettori. E invece è saltato tutto.

La nomina di Benini è arrivata anche un po’ a sorpresa. È nata a Ferrara nel 1975, vive a Roma. Dal 2001 scrive per Il Foglio di cultura, “persone e storie”. Dirige Review, la rivista mensile de Il Foglio. Per lo stesso quotidiano cura l’inserto Il Figlio, che esce ogni venerdì, diventato anche un podcast, e la rubrica di libri Lettere rubate. Ha condotto sulla Rai il programma Romanzo Italiano, un viaggio attraverso città e regioni in cui incontrava scrittori e scrittrici. Sempre per la Rai ha curato il programma Pietre d’inciampo. Ha pubblicato La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura (Rizzoli 2018). Per Einaudi ha curato l’antologia I racconti delle donne (2019). Il suo ultimo lavoro, Annalena (2023), uscirà il prossimo 18 aprile per Einaudi.

Benini è sposata con Mattia Feltri, giornalista figlio del giornalista Vittorio Feltri. La coppia ha avuto due figli.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

