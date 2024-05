Alle 8:30 di questa mattina, un uomo italiano di 76 anni ha contattato il numero di emergenza 112 per confessare il suo terribile atto. Armato di un fucile da caccia, aveva sparato alla moglie, della stessa età, colpendola mortalmente al volto nella loro residenza di via Marx, a Parma, zona Sidoli ad est della città.

La chiamata alla Polizia: “Venite, l’ho ammazzata”

L’omicidio è avvenuto in casa. Poco dopo la chiamata alla Polizia: “Venite, l’ho ammazzata”. Dopo essersi auto-denunciato le volanti sono immediatamente intervenute sul luogo del delitto, dove hanno rinvenuto il corpo senza vita della vittima e il marito ancora presente nell’abitazione. L’uomo è stato arrestato. Sul posto anche il magistrato di turno e il medico legale per l’avvio delle indagini in corso e i rilievi.

