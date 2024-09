Apple presenta la quarta generazione di Airpods. Le cuffie bluetooth più vendute al mondo vengono presentate con una nuova geometria, molto simile a quella della generazione precedente, un nuovo design nato dall’analisi di 15 milione di forme e un nuovo chip – l’H2 – per un’ ‘architettura acustica’ con funzione di audio spaziale, personalizzabile.

Apple presenta le Aipods 4, prezzo e data di lancio

Una nuova funzione riguarda l’interazione con Siri. Mentre le indosseremo sarà possibile annuire per rispondere ad una chiamata o scuotere la testa per rifiutare. Saranno disponibili in due modelli, il primo con cancellazione del rumore attiva costerà 179 dollari, l’altro 129. Le airpods 4 saranno in grado anche di cancellare i rumori di fondi lasciando spazio solo alle nostra voce durante le chiamate, assicurando 30 ore di batteria con la custodia di ricarica con cavo usb-c e speaker per emettere un suono che permetterà di ritrovarlo. Saranno lanciate sul mercato dal 20 settembre.

Le nuove AirPodsMax con USB C

Per la linea anche piccolo aggiornamento alle AirPodsMax, il prodotto più costoso e potente della linea. Arrivano nuovi colori, la ricarica USB C, un piccolo aggiornamento.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco