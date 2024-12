La rivoluzione di Tesla è pronta ad abbracciare anche il mercato low-cost, o quasi. Il marchio di Elon Musk sarebbe al lavoro per produrre una nuova gamma dell’autovettura elettrica più famosa giungendo ad un compromesso tra autonomia, funzioni e prezzo di vendita. L’obiettivo è quello di rendere l’elettrico ancora più accessibile e di aumentare le vendite in un mercato che potrebbe presto smettere di crescere.

Tesla, Model Q in arrivo nel 2025: le caratteristiche

Per il nuovo modello Tesla il 2025 sarà un l’anno decisivo, con la presentazione del modello atteso già nel primo semestre, e il conseguente lancio sul mercato pochi mesi dopo. A confermarlo è un rapporto redatto dalla Deutsche Bank a seguito dell’incontro con Travis Axelroad, responsabile delle relazioni con gli investitori di Testa. Il nome potrebbe essere Model Q (un acronimo ancora da svelare). Dall’azienda, dove il prototipo viene chiamato ‘Redwood‘ non arrivano conferma di notizie in tal senso, ma immaginando le caratteristiche della vettura, potrebbe avere un prezzo di circa 30.000€ (contro i 41.000€ del modello più economico oggi offerto sul mercato) e un’autonomia ben inferiore ai 513 km della Model 3.

Model Q, un veicolo più piccolo e leggero

Per risparmiare sui costi di produzione, Elon Musk avrebbe deciso di impiegare uno dei suoi impianti già attivi. Il veicolo dovrebbe essere del 15% più piccolo e pesare il 30% in meno. Al momento Tesla propone in vendita la più economica Model 3, la Model Y, la Model X, e la model S e in alcuni Paesi anche il Cybertruck. La Model Q rappresenterebbe dunque un entry-level, ma nel prossimo futuro potrebbe essere la più comune sulle nostre strade.

