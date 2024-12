Elon Musk non ha mai nascosto il suo apprezzamento per l’Italia, un Paese che lo ha spesso accolto nel corso degli anni. In passato aveva già scelto lo Stivale come scenario per momenti significativi, come la celebrazione del suo 40º compleanno a Venezia e stretto legami importanti, già giugno 2023, con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora il visionario imprenditore, fondatore di Tesla e SpaceX e proprietario della piattaforma X (ex Twitter), per passare più tempo nel Bel Paese, sembra intenzionato a costruirsi casa tra le montagne del Trentino Alto Adige.

Il progetto della villa

Nel 2023 sono emerse voci riguardo a un ambizioso progetto immobiliare commissionato da Musk: una villa di lusso progettata dallo studio altoatesino BlueArch. Alessandro Costanzia Di Castigliole, l’architetto bolzanino a capo del progetto, ha descritto la struttura come una visione onirica, paragonandola al guscio di una tartaruga con piani che si espandono in modo spettacolare. L’imponente residenza, di 800 metri cubi, includerà 15 camere da letto, altrettanti bagni, un ampio salone, una cantina per vini, una spa interrata.

Le richieste di Musk per la sua casa in Trentino Alto Adige

Tra i dettagli più audaci figurano una camera criogenica capace di raggiungere i -100 gradi, una cabina armadio nascosta sotto il pavimento e una piscina sospesa in vetro lunga 30 metri. Al piano superiore si troverà un vasto living in stile americano, arricchito da grandi camini che donano calore e maestosità.

Il design della villa combina elementi tradizionali con una struttura in cemento armato, essenziale per sostenere i volumi audaci e i piani sporgenti. Secondo l’architetto, questa costruzione intende ridefinire i canoni dell’architettura alpina. Anche gli esterni saranno straordinari: come detto la piscina infinity, sarà riscaldata e realizzata in cemento e vetro, si protenderà verso il vuoto, offrendo una vista mozzafiato sulle montagne circostanti e incarnando una perfetta fusione di modernità e natura.

