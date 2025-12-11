La ministra dell’Università e della Ricerca Bernini si fa prendere dalla nostalgia e cita Berlusconi ad Atreju. Nella festa di FDI, il Vicecoordinatore Nazionale di Forza Italia sale sul palco proprio nei giorni in cui la scelta del primo semestre filtro di Medicina viene esposta sul banco degli imputati. Al primo appello promosso poco più di uno studente su dieci: per andare avanti, per superare il semestre, sono richieste tre sufficienze, e tre sufficienze non le ha quasi nessuno (con particolari defezioni di massa in Fisica), con i promossi che oscillano tra il 12 e il 45%.

Atreju, proteste degli studenti di Medicina contro Bernini

Ma alla kermess di FDI, ormai diventato un evento pop, si infiltra un gruppo di protestanti, delle cui proteste – testimonianze dei presenti a parte – si vede poco. Le telecamere non inquadrano, i microfoni non captano i cori, ma a giudicare dalla reazione della Ministra, la platea si fa sentire. Eppure le agenzie parlano di ‘gruppetto’, l’Ansa riporta appena qualche grido: “Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”. Nei test c’era anche un errore (ammesso dal Ministero, che farà partire tutti da 1 punto). E mentre Bernini rende noto che “Saranno riempiti tutti i 24 mila posti della graduatoria di medicina, coperti sulla base delle valutazioni di merito, tra chi entrerà subito e chi entro il 28 febbraio sconterà i suoi debiti d’esame”, i manifestanti si fanno sentire.

Atreju, il triste show di Bernini contro le proteste degli studenti: “Siete dei poveri comunisti”

Stufa del gruppo “che l’accompagna, Bernini sbotta: “Eccoci qua, ci sono i nostri amici contestatori, vi stavamo aspettando, bravi, facciamo un applauso”, e la folla applaude. Tanto. Nonostante ad Atreju faccia bene richiamare un pubblico variegato, la platea di destra segue il richiamo del rappresentato forzista. Applausi scroscianti che incoraggiano la Ministra ad alzarsi in piedi e a lasciarsi andare: “Posso fare una citazione storica? Siete sempre solo dei poveri comunisti, diceva il presidente Berlusconi”. Tripudio, risate, grida di sostegno, e avversari battuti con la memoria del Cav.

Atreju, la morale di Bernini

Poi la morale, che col buon intento di domare la folla, passa ad insultarla: “Imparate ad ascoltare prima di contestare. Fatemi parlare prima di contestare, questo dimostra la vostra inutilità, siete inutili”. È lo spettacolo di Atreju a cui anche chi non è di destra è invitato caldamente a partecipare tra il pubblico, per un dialogo costruttivo. Non si sentirà a disagio, né in imbarazzo. Promessa dei Fratelli.

In aggiornamento

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco