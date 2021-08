Dopo le prime indiscrezioni riportate da alcuni media, arriva la smentita di Engineering informatica. Il colosso del settore nega di essere coinvolta nell’attacco hacker alla Regione Lazio o che ci siano collegamenti con l’attacco subito dalla stessa società.

Rimane quindi ancora aperta la pista sulla modalità di azione dei cybercriminali. L’Engineering infatti sostiene di non aver “ricevuto alcuna notifica da parte degli inquirenti rispetto a possibili collegamenti tra l’evento bloccato sul nascere che ha interessato il gruppo e l’attacco alla Regione Lazio e al contrario di quanto riportato da alcuni organi di stampa, non fornisce servizi di infrastruttura o di sicurezza alla Regione Lazio, che si appoggia per questo ad altri operatori“, si legge nella nota.

Ripristino del sistema per la prenotazione dei vaccini

C’è però una buona notizia. Dopo giorni di sospensione, il sistema della Regione Lazio per la prenotazione dei vaccini anti Covid-19 è stato ripristinato. Anticipando i tempi sulla tabella di marcia di 24 ore. I residenti nel Lazio possono prenotare la prima o la seconda dose del vaccino sul portale messo a disposizione dalla Regione (link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it). Il Centro elaborazioni dati della Regione Lazio è stato colpito da un attacco hacker nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto.

“Con 24 ore di anticipo sulla tabella di marcia, è stato ripristinato nel Lazio il servizio di prenotazione dei vaccini anti Covid in tempi record. È un segnale importante e ringrazio tutti i nostri operatori, compresa la parte informatica, che non si sono mai fermati. La macchina vaccinale del Lazio riprende così a pieno regime verso il prossimo traguardo che consiste nell’80 per cento della popolazione vaccinata“. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Il cronoprogramma pensato a via Pisana prevedeva che entro domani sarebbe tornato operativo il servizio di prenotazione vaccini. C’è attesa quindi per la fine della prossima settimana, quando sarà riattivato il nuovo sistema Cup.

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale. D’Amato ha reso noto i numeri positivi della corsa della popolazione a vaccinarsi. “Nonostante le difficoltà derivanti dall’attacco hacker, oggi riparte la funzionalità del servizio che ha visto finora circa 8 milioni di prenotazioni tra prime e seconde dosi, e le conseguenti 7,1 milioni di registrazioni in anagrafe vaccinale regionale, dove sono state già registrate oltre 1.000 vaccinazioni della giornata odierna“, ha affermato l’assessore.

