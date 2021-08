Il sito della Regione Lazio è ancora sotto la morsa dell’attacco dei pirati del web, che hanno preso di mira il Centro elaborazione dati regionale, provocando il blocco del portale Salute, con il sistema di prenotazioni Cup, e della rete vaccinale. Un’operazione iniziata nella notte tra sabato e domenica, quando i pirati informatici sono riusciti a inserire nel sistema un ransomware, che cripta i dati, ossia li rende illeggibili. Il programma avrebbe infettato sia le aree di produzione che quelle di backup dei dati.

L’attacco probabilmente arriva dall’estero, probabilmente dell’Est Europa, ma è ancora troppo presto per conoscere il punto da cui è stata lanciata l’azione. Il potente attacco ha messo in allarme i reparti della Difesa. Per questo, oggi alle 14, ci sarà un’audizione al Copasir della ministra dell’Interno Lucia Lamorgese, mentre domani ci sarà l’intervento di Elisabetta Belloni, a capo del Dipartimento per le informazioni della sicurezza.

Mentre si sta ancora cercando di capire la portata dei danni, la procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo. A preoccupare le autorità è la banca dati degli oltre 5,8 milioni di cittadini residenti nella regione Lazio.

Per il timore che i dati sensibili finiscano nelle mani dei pirati informatici, il Consiglio regionale del Lazio ha sospeso i sistemi informatici collegati a tutti i servizi sanitari. Stop quindi alle prenotazioni di vaccini ma anche di tutte le visite ospedaliere attraverso i sistemi Cup e Recup, stop agli screening programmati e alla fatturazione elettronica. Bisognerà attendere anche per scegliere e revocare il proprio medico di base.

Per il rilascio del green pass, a pochi giorni dalla sua entrata in vigore, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato ha dovuto ammettere che ci saranno rallentamenti “rispetto alle modalità usuali” a causa dell’attacco hacker. Mentre si lavora per ripristinare il ced regionale, D’Amato ha rassicurato i cittadini affermando che nessun dato sanitario è stato trafugato. Probabile il ripristino del servizio entro 72 ore, quando i cittadini potranno nuovamente prenotare per ricevere il vaccino anti Covid. Lo ha affermato questa mattina D’Amato a Sky Tg24, che ha però puntualizzato: “Restano sospese le prenotazioni per le visite specialistiche ambulatoriali e pagamaneto ticket, che entro la settimana dovrebbero riprendere – ha spiegato l’assessore – Mentre è regolarmente funzionate tutto quello riguarda la rete di emergenza e urgenza“.

“Atto terroristico”

Conferme sul tema arrivano anche dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che, intervenuto questa mattina ad Agorà Estate su Rai 3, ha sottolineato che “Nessun dato sanitario o finanziario è stato trafugato. Tutti i dati sono in sicurezza ora vanno trasferiti su altre piattaforme“. L’attacco hacker al Ced del Lazio è, secondo il presidente della Regione Zingaretti, “un atto terroristico” di enorme gravità .

Quanto accaduto desta la preoccupazione dei vertici della Regione che, però, guardano all’obiettivo della campagna vaccinale, che va avanti. Zingaretti ha lanciato un appello a chi ha già la prenotazione di presentarsi all’hub per ricevere la prima o seconda dose del siero. “Stiamo lavorando giorno e notte: contiamo nei prossimi giorni di far partire il portale delle prenotazioni“, ha detto Zingaretti in merito ai tempi di ripristino dei portali della Regione Lazio. Perché anche questa notte sono proseguiti gli attacchi informatici che, però, sono stati tutti respinti.

Dallo staff del presidente escludono la possibilità di pagare un riscatto. Al momento non è stata avanzata alcuna richiesta, ma resta un’ipotesi al vaglio degli investigatori perché, ha precisato il presidente del Lazio ad Agorà Estate, “questo genere di cyber attacchi prelude appunto a una richiesta di riscatto o alla vendita all’asta dei codici sulle dark room“.

L’attacco però apre un dibattito sulla lenta corsa alla digitalizzazione che il nostro Paese ha fatto negli ultimi anni. “Quanto accaduto dimostra che l’Italia è in ritardo sul digitale, dobbiamo correre sulla cybersecurity“, ha affermato Zingaretti.

“La pandemia ha alimentato il fenomeno dei cyber attacchi”

“Il crimine digitale non ha le classiche delimitazioni. La Rete ha travolto i confini, tanto più che gli attacchi vengono commessi in una realtà transnazionale, con la sovrapposizione di diversi sistemi legislativi e differenti norme sul trattamento dei dati. Fondamentale è la collaborazione internazionale“. A spiegarlo, in un’intervista al quotidiano ‘La Stampa’, è Nunzia Ciardi, direttore della polizia postale e delle comunicazioni che, interpellata sull’attacco ai sistemi informatici della Regione Lazio, ha sottolineato come al momento sia “prematuro affermare con certezza la provenienza geografica di un attacco, perché esso può partire da un Paese per poi passare a un altro prima di arrivare a destinazione“.

Una valutazione che è frutto dell’analisi fatta nel corso di questi anni, con l’aumento degli attacchi cyber che si è registrato soprattutto durante la pandemia di Covid-19. Secondo Ciardi, “La pandemia ha infatti impresso un’accelerazione a un settore che era già in salita. Tra smart working, didattica a distanza, spesa online è aumentato a dismisura il numero delle operazioni nel web e questo ci ha reso più esposti e più vulnerabili. Anche perché navighiamo con connessioni non sicure“. Quindi spiega: “Dal 2019 al 2020 gli attacchi alle infrastrutture del nostro Paese sono lievitati del 246 per cento. E non va bene neanche per pedopornografia e adescamenti online, con crescite del 130 per cento“.

Serena Console