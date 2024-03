Sono passati pochi giorni dall’attentato del Crocus City Hall di Mosca. E adesso secondo la Russia arrivano le prime evidenze dell’inchiesta interna al comitato investigativo. Le indagini hanno confermato i dati secondo cui gli autori dell’attacco terroristico al Crocus City Hall hanno ricevuto ingenti somme di denaro e criptovalute dall’Ucraina. Lo riporta Ria Novosti.

“Denaro e criptovalute utilizzate per preparare il crimine”

“L’indagine ha a disposizione dati confermati secondo cui gli autori dell’attacco terroristico hanno ricevuto ingenti somme di denaro e criptovalute dall’Ucraina, che sono state utilizzate per preparare il crimine”, si legge nella nota. Il Comitato investigativo ha poi affermato che una persona è stata identificata e arrestata perché sospettata di essere coinvolta nel finanziamento dei terroristi che hanno attaccato il Crocus.

Le prove dei vincoli tra attentatori e ‘nazionalisti ucraini’

La commissione di inchiesta russa sull’attentato di Podolsk ha reso noto di avere delle prove dei vincoli fra gli attentatori e “i nazionalisti ucraini”: è quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Come risultato degli interrogatori dei terroristi arrestati dell’analisi dei dispositivi tecnici sequestrati e delle informazioni sulle transazioni finanziarie, sono state ottenute prove dei loro vincoli con i nazionalisti ucraini”, si legge nel canale Telegram della commissione.

“I risultati preliminari dell’indagine confermano pienamente il carattere attentamente pianificato delle azioni terroristiche, e il sostegno finanziario dei mandanti del crimine”, afferma la commissione. In particolare, “gli autori materiali dell’attentato hanno ricevuto grandi quantità di denaro e criptomonete dall’Ucraina, utilizzate per preparare” la strage, conclude la commissione.

Aereo russo precipita a Sebastopoli: pilota tratto in salvo

Un aereo militare russo è precipitato oggi vicino alla costa di Sebastopoli, in Crimea. Lo ha detto il governatore della città, Mikhail Razvozhayev, aggiungendo che il pilota è stato tratto in salvo. Lo riporta l’agenzia Interfax. Il pilota si è eiettato ed è stato raggiunto dai soccorritori. Lo schianto non ha causato danni alle infrastrutture civili nei pressi. All’inizio della giornata le autorità di Sebastopoli hanno dichiarato che il trasporto marittimo di passeggeri è stato sospeso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo