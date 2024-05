Si ferma la stazione di Bologna. Verso le ore 19:20 di questa sera i binari in centrale sono stati occupati da un corteo organizzato dai Giovani Palestinesi per opporsi al massacro di Rafah e agli attacchi di israeliano. Sono stati circa 1.500 i manifestanti che hanno invaso i primi quattro binari gridando “se non cambierà, Intifada sarà”. La manifestazione è partita nella serata di oggi da piazza XX Settembre, si è riversata in stazione occupando diversi binari. Il blocco – ora terminato – è durato circa un’ora e i manifestanti hanno proseguito in corteo per la città attraversando il ponte di via Matteotti. “Abbiamo portato la nostra rabbia qui, portatela in tutta la città”. La circolazione dei treni è stata sospesa dalle 19:20. Sono già stati segnalati ritardi fino a 70 minuti.

