Manca sempre meno all’inizio del Conclave, e nel pieno dell’attesa per scoprire chi sarà il prossimo Papa piomba un “caso” che alimenta la curiosità dei Fedeli. In occasione della Messa Pro Eligendo Romano Pontifice, il cardinale decano Giovanni Battista Re ha pronunciato una frase che non è sfuggita ai più attenti. “Auguri doppi”, ha affermato mentre salutava Pietro Parolin. Con cui si è scambiato grandi abbracci e sorrisi, per alcuni andando ben oltre il semplice segno liturgico. Il segretario di Stato della Santa Sede, anche secondo le ultime indiscrezioni, è tra i favoriti per diventare il nuovo Santo Padre. Le parole del cardinale Re possono essere interpretate come una sorta di anticipazione rispetto all’esito del Conclave? Difficile. Probabile invece che la sua uscita fosse riferita al fatto che Parolin tra i concelebranti sia l’unico che andrà in Conclave. Un “complottismo” social o un curioso segno del destino?

“Auguri eh e doppi!”. Così il decano Giovanni Battista Re a Pietro #Parolin che ne farà le veci in #conclave (e che è anche il grande favorito). In questi giorni alcuni cardinali si sono lamentati della gestione delle congregazioni da parte di Re ritenuta “troppo di parte”. pic.twitter.com/lMQOD7FMO0 — Nico Spuntoni (@nicospuntoni) May 7, 2025

